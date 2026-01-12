https://1prime.ru/20260112/telekanaly-866412488.html

Названы российские телеканалы, лидирующие по численности аудитории

Названы российские телеканалы, лидирующие по численности аудитории - 12.01.2026, ПРАЙМ

Названы российские телеканалы, лидирующие по численности аудитории

Канал "Россия 1" в 2025 году стал лидером по аудитории среди российских телеканалов, средняя доля канала за год составила 14%, следует из данных,... | 12.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Канал "Россия 1" в 2025 году стал лидером по аудитории среди российских телеканалов, средняя доля канала за год составила 14%, следует из данных, предоставленных компанией Mediascope. По данным Mediascope, по итогам прошедшего года лидером по аудитории среди телеканалов остается "Россия 1", его средняя аудитория за год составила 2 миллиона 550 тысяч человек, рейтинг - 1,9%, а доля аудитории - 14% . На втором месте НТВ, его средняя аудитория - 1 миллион 724 тысячи человек. Доля аудитории - 9,5%, рейтинг - 1,3%. Первый канал занимает третье место с аудиторией 1 миллион 299 тысяч человек, доля аудитории - 7,1%, рейтинг - 0,9%. Четвертое место занял Пятый канал, чья аудитория составила 1 миллион 263 тысячи человек. На пятом месте оказался телеканал "РЕН ТВ" с аудиторией 1 миллион 212 тысяч человек. В десятку лучших также вошли "Домашний", СТС, ТНТ, "ТВ Центр", "Карусель". Аудитория - это количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал. Рейтинг демонстрирует среднее количество человек, смотревших телеканал, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории), а доля - среднее количество человек, смотревших телеканал, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Данные представлены за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 и получены путем измерения телепросмотра среди россиян старше четырех лет, включая домашний и дачный просмотр.

