Названы российские телеканалы, лидирующие по численности аудитории
Названы российские телеканалы, лидирующие по численности аудитории - 12.01.2026, ПРАЙМ
Названы российские телеканалы, лидирующие по численности аудитории
Канал "Россия 1" в 2025 году стал лидером по аудитории среди российских телеканалов, средняя доля канала за год составила 14%, следует из данных,... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T20:07+0300
2026-01-12T20:07+0300
экономика
бизнес
россия
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Канал "Россия 1" в 2025 году стал лидером по аудитории среди российских телеканалов, средняя доля канала за год составила 14%, следует из данных, предоставленных компанией Mediascope. По данным Mediascope, по итогам прошедшего года лидером по аудитории среди телеканалов остается "Россия 1", его средняя аудитория за год составила 2 миллиона 550 тысяч человек, рейтинг - 1,9%, а доля аудитории - 14% . На втором месте НТВ, его средняя аудитория - 1 миллион 724 тысячи человек. Доля аудитории - 9,5%, рейтинг - 1,3%. Первый канал занимает третье место с аудиторией 1 миллион 299 тысяч человек, доля аудитории - 7,1%, рейтинг - 0,9%. Четвертое место занял Пятый канал, чья аудитория составила 1 миллион 263 тысячи человек. На пятом месте оказался телеканал "РЕН ТВ" с аудиторией 1 миллион 212 тысяч человек. В десятку лучших также вошли "Домашний", СТС, ТНТ, "ТВ Центр", "Карусель". Аудитория - это количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал. Рейтинг демонстрирует среднее количество человек, смотревших телеканал, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории), а доля - среднее количество человек, смотревших телеканал, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Данные представлены за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 и получены путем измерения телепросмотра среди россиян старше четырех лет, включая домашний и дачный просмотр.
20:07 12.01.2026
 
Названы российские телеканалы, лидирующие по численности аудитории

Mediascope: "Россия 1" в 2025 году стала лидером по аудитории среди российских телеканалов

Телевидение . Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Канал "Россия 1" в 2025 году стал лидером по аудитории среди российских телеканалов, средняя доля канала за год составила 14%, следует из данных, предоставленных компанией Mediascope.
По данным Mediascope, по итогам прошедшего года лидером по аудитории среди телеканалов остается "Россия 1", его средняя аудитория за год составила 2 миллиона 550 тысяч человек, рейтинг - 1,9%, а доля аудитории - 14% . На втором месте НТВ, его средняя аудитория - 1 миллион 724 тысячи человек. Доля аудитории - 9,5%, рейтинг - 1,3%.
Первый канал занимает третье место с аудиторией 1 миллион 299 тысяч человек, доля аудитории - 7,1%, рейтинг - 0,9%. Четвертое место занял Пятый канал, чья аудитория составила 1 миллион 263 тысячи человек. На пятом месте оказался телеканал "РЕН ТВ" с аудиторией 1 миллион 212 тысяч человек.
В десятку лучших также вошли "Домашний", СТС, ТНТ, "ТВ Центр", "Карусель".
Аудитория - это количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал. Рейтинг демонстрирует среднее количество человек, смотревших телеканал, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории), а доля - среднее количество человек, смотревших телеканал, выраженное в процентах от всей телеаудитории.
Данные представлены за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 и получены путем измерения телепросмотра среди россиян старше четырех лет, включая домашний и дачный просмотр.
