https://1prime.ru/20260112/tramp-866383606.html

Трамп с чиновниками обсудит действия в отношении Ирана

Трамп с чиновниками обсудит действия в отношении Ирана - 12.01.2026, ПРАЙМ

Трамп с чиновниками обсудит действия в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп во вторник встретится с высокопоставленными представителями администрации, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении Ирана,... | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T01:25+0300

2026-01-12T01:25+0300

2026-01-12T02:01+0300

мировая экономика

экономика

общество

иран

сша

тегеран

дональд трамп

марко рубио

марк рубио

cnn

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866383606.jpg?1768172493

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник встретится с высокопоставленными представителями администрации, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. "Запланированная встреча президента с высокопоставленными представителями администрации будет посвящена обсуждению дальнейших шагов... Ожидается, что на встрече во вторник примут участие госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн", - говорится в публикации. Как отмечается, дальнейшие действия в отношении Ирана могут включать в себя "развертывание секретного кибероружия против иранских военных и гражданских объектов, введение дополнительных санкций против Тегерана и военные удары". По данным издания, ожидается, что американский лидер не примет окончательное решение на встрече, так как обсуждения находятся на ранней стадии. Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома сообщил, что Трамп не рассматривает вариант размещения военного контингента в Иране в рамках возможной интервенции Вашингтона. Газета New York Times ранее писала, что Трампу доложили о возможных вариантах атаки против Ирана на фоне протестов в стране и он всерьез раздумывает над одобрением ударов. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их не менее 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улице, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.

иран

сша

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , иран, сша, тегеран, дональд трамп, марко рубио, марк рубио, cnn, new york times