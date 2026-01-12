Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что у Зеленского нет карт в рукаве - 12.01.2026
Трамп заявил, что у Зеленского нет карт в рукаве
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп повторил, что у Владимира Зеленского нет "карт в рукаве", он может рассчитывать только на поддержку американского лидера. Трамп еще в феврале заявил, что Зеленский не имеет "карт в рукаве" для успешного ведения переговоров с Россией. "Нет", - ответил американский президент на вопрос репортера газеты New York Times о том, имеются ли у Зеленского карты сейчас. Он добавил, что у Зеленского есть только Дональд Трамп. Отсутствие поддержки со стороны американского лидера обернулось бы для Зеленского полной катастрофой, подчеркнул президент США.
банки, сша, владимир зеленский, дональд трамп, new york times, в мире
Банки, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, New York Times, В мире
14:54 12.01.2026
 
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп повторил, что у Владимира Зеленского нет "карт в рукаве", он может рассчитывать только на поддержку американского лидера.
Трамп еще в феврале заявил, что Зеленский не имеет "карт в рукаве" для успешного ведения переговоров с Россией.
"Нет", - ответил американский президент на вопрос репортера газеты New York Times о том, имеются ли у Зеленского карты сейчас.
Он добавил, что у Зеленского есть только Дональд Трамп. Отсутствие поддержки со стороны американского лидера обернулось бы для Зеленского полной катастрофой, подчеркнул президент США.
