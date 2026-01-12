https://1prime.ru/20260112/tramp-866402464.html
Трамп заявил, что у Зеленского нет карт в рукаве
2026-01-12T14:54+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп повторил, что у Владимира Зеленского нет "карт в рукаве", он может рассчитывать только на поддержку американского лидера. Трамп еще в феврале заявил, что Зеленский не имеет "карт в рукаве" для успешного ведения переговоров с Россией. "Нет", - ответил американский президент на вопрос репортера газеты New York Times о том, имеются ли у Зеленского карты сейчас. Он добавил, что у Зеленского есть только Дональд Трамп. Отсутствие поддержки со стороны американского лидера обернулось бы для Зеленского полной катастрофой, подчеркнул президент США.
