Белый дом рассказал о частых встречах Трампа с Рубио

Белый дом рассказал о частых встречах Трампа с Рубио

Президент США Дональд Трамп порой по несколько раз в день видится с госсекретарем Марко Рубио, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. | 12.01.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп порой по несколько раз в день видится с госсекретарем Марко Рубио, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ранее в понедельник президент встретился с госсекретарем в Белом доме. Тема встречи по-прежнему неизвестна. "Президент встречается с госсекретарем и советником по национальной безопасности (Рубио совмещает эти две должности - ред.) ежедневно, иногда по несколько раз в день. Поэтому обсуждение касалось целого ряда вопросов, как это обычно и бывает", - сказала Левитт журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждалась ли на встрече ситуация в Венесуэле.

