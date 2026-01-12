https://1prime.ru/20260112/tramp-866417898.html
Белый дом рассказал о частых встречах Трампа с Рубио
политика
технологии
мировая экономика
сша
венесуэла
марко рубио
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп порой по несколько раз в день видится с госсекретарем Марко Рубио, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ранее в понедельник президент встретился с госсекретарем в Белом доме. Тема встречи по-прежнему неизвестна. "Президент встречается с госсекретарем и советником по национальной безопасности (Рубио совмещает эти две должности - ред.) ежедневно, иногда по несколько раз в день. Поэтому обсуждение касалось целого ряда вопросов, как это обычно и бывает", - сказала Левитт журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждалась ли на встрече ситуация в Венесуэле.
