ЦБ прекратил устанавливать официальный курс болгарского лева к рублю
ЦБ прекратил устанавливать официальный курс болгарского лева к рублю
Банк России с 12 января прекращает устанавливать официальный курс болгарского лева к рублю, сообщает регулятор. | 12.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Банк России с 12 января прекращает устанавливать официальный курс болгарского лева к рублю, сообщает регулятор. "Банк России с 12 января 2026 года исключает национальную валюту Болгарии из перечня иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России", - говорится в сообщении. Отмечается, что это связано с введением с 1 января 2026 года евро в качестве национальной валюты Болгарии и выводом из обращения болгарского лева.
