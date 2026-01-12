Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ прекратил устанавливать официальный курс болгарского лева к рублю - 12.01.2026
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Банк России с 12 января прекращает устанавливать официальный курс болгарского лева к рублю, сообщает регулятор. "Банк России с 12 января 2026 года исключает национальную валюту Болгарии из перечня иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России", - говорится в сообщении. Отмечается, что это связано с введением с 1 января 2026 года евро в качестве национальной валюты Болгарии и выводом из обращения болгарского лева.
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Банк России с 12 января прекращает устанавливать официальный курс болгарского лева к рублю, сообщает регулятор.
"Банк России с 12 января 2026 года исключает национальную валюту Болгарии из перечня иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это связано с введением с 1 января 2026 года евро в качестве национальной валюты Болгарии и выводом из обращения болгарского лева.
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Аналитики РАН озвучили курсы ключевых валют на 2026 год
6 января, 07:17
 
