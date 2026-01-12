https://1prime.ru/20260112/tsb-866400746.html

ЦБ прекратил устанавливать официальный курс болгарского лева к рублю

ЦБ прекратил устанавливать официальный курс болгарского лева к рублю - 12.01.2026, ПРАЙМ

ЦБ прекратил устанавливать официальный курс болгарского лева к рублю

Банк России с 12 января прекращает устанавливать официальный курс болгарского лева к рублю, сообщает регулятор. | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T14:32+0300

2026-01-12T14:32+0300

2026-01-12T14:32+0300

финансы

банки

рынок

болгария

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_138097f2d9c00efca4ef5360545b2c00.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Банк России с 12 января прекращает устанавливать официальный курс болгарского лева к рублю, сообщает регулятор. "Банк России с 12 января 2026 года исключает национальную валюту Болгарии из перечня иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России", - говорится в сообщении. Отмечается, что это связано с введением с 1 января 2026 года евро в качестве национальной валюты Болгарии и выводом из обращения болгарского лева.

https://1prime.ru/20260106/analitiki-866238765.html

болгария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рынок, болгария, банк россия