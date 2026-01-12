https://1prime.ru/20260112/turtsija-866386860.html

Турция может получить "третий кризисный пояс" из-за Ирана, пишут СМИ

АНКАРА, 12 янв — ПРАЙМ. Негативное развитие протестов в Иране может обернуться для Турции "кольцом огня", угрозами на границе и неконтролируемой волной миграции, пишет в понедельник турецкая проправительственная газета Türkiye. Издание отмечает, что для Анкары возможный кризис в соседней стране — не отвлечённая тема внешней политики. По оценке издания, ослабление Ирана может повысить риски контрабанды и появления зон без устойчивого контроля. "В случае дестабилизации Ирана Турция может получить "третий кризисный пояс" — после Ирака и Сирии — из-за потенциального миграционного давления", - говорится в статье. По мнению Türkiye, любой вакуум власти в Иране "будет заполнен другими силами", а окружение Турции может превратиться в "кольцо огня". Издание утверждает, что при обрушении Ирана Турция "заплатит за это на месте". Türkiye добавляет, что последствия возможной дестабилизации затронут не только Турцию. В частности, газета считает, что США "в краткосрочной перспективе" могут воспринять ослабление Ирана как облегчение, однако затем это способно привести к "новым полям сражений" и "новым военным операциям", а итогом станет скорее хаос, чем стабильность. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.

2026

