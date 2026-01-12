https://1prime.ru/20260112/ukraina-866404009.html

Украина должна до конца дня выплатить МВФ колоссальную сумму

На сайте Международного валютного фонда сообщается, что в понедельник правительство Украины должно осуществить платеж в размере около 179 миллионов долларов. | 12.01.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. На сайте Международного валютного фонда сообщается, что в понедельник правительство Украины должно осуществить платеж в размере около 179 миллионов долларов. Согласно данным МВФ, Киев должен выплатить почти 125 миллионов СДР (специальные права заимствования), что соответствует указанной сумме.3 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что стране потребуется 800 миллиардов долларов для восстановления и экономического роста в ближайшие десять лет. Эти средства Киев планирует привлечь через гранты, займы и частные инвестиции.Бюджет Украины на 2026 год был утвержден с рекордным дефицитом. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков отметил, что средств, включая выплаты зарплат военным и на вооружение, может перестать хватать уже в феврале. Тем не менее, официальные власти Киева надеются покрыть бюджетные пробелы за счет помощи западных партнеров, объем которой постепенно снижается.Возможным решением могло бы стать прекращение вооруженного конфликта и сокращение армии, о чем не раз упоминалось в России. Однако, несмотря на призывы к миру, киевское руководство продолжает игнорировать эти предложения, вопреки экономическим трудностям, включая дефицит средств на содержание вооруженных сил.

