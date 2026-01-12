Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина должна до конца дня выплатить МВФ колоссальную сумму - 12.01.2026
Украина должна до конца дня выплатить МВФ колоссальную сумму
Украина должна до конца дня выплатить МВФ колоссальную сумму - 12.01.2026, ПРАЙМ
Украина должна до конца дня выплатить МВФ колоссальную сумму
На сайте Международного валютного фонда сообщается, что в понедельник правительство Украины должно осуществить платеж в размере около 179 миллионов долларов. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T16:04+0300
2026-01-12T16:04+0300
финансы
мировая экономика
киев
украина
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. На сайте Международного валютного фонда сообщается, что в понедельник правительство Украины должно осуществить платеж в размере около 179 миллионов долларов. Согласно данным МВФ, Киев должен выплатить почти 125 миллионов СДР (специальные права заимствования), что соответствует указанной сумме.3 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что стране потребуется 800 миллиардов долларов для восстановления и экономического роста в ближайшие десять лет. Эти средства Киев планирует привлечь через гранты, займы и частные инвестиции.Бюджет Украины на 2026 год был утвержден с рекордным дефицитом. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков отметил, что средств, включая выплаты зарплат военным и на вооружение, может перестать хватать уже в феврале. Тем не менее, официальные власти Киева надеются покрыть бюджетные пробелы за счет помощи западных партнеров, объем которой постепенно снижается.Возможным решением могло бы стать прекращение вооруженного конфликта и сокращение армии, о чем не раз упоминалось в России. Однако, несмотря на призывы к миру, киевское руководство продолжает игнорировать эти предложения, вопреки экономическим трудностям, включая дефицит средств на содержание вооруженных сил.
киев
украина
финансы, мировая экономика, киев, украина, мвф
Финансы, Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, МВФ
16:04 12.01.2026
 
Украина должна до конца дня выплатить МВФ колоссальную сумму

Украина должна 12 января выплатить МВФ около 179 миллионов долларов

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. На сайте Международного валютного фонда сообщается, что в понедельник правительство Украины должно осуществить платеж в размере около 179 миллионов долларов.
Согласно данным МВФ, Киев должен выплатить почти 125 миллионов СДР (специальные права заимствования), что соответствует указанной сумме.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Фон дер Ляйен обратилась с провокационным призывом к России
12:33
3 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что стране потребуется 800 миллиардов долларов для восстановления и экономического роста в ближайшие десять лет. Эти средства Киев планирует привлечь через гранты, займы и частные инвестиции.
Бюджет Украины на 2026 год был утвержден с рекордным дефицитом. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков отметил, что средств, включая выплаты зарплат военным и на вооружение, может перестать хватать уже в феврале. Тем не менее, официальные власти Киева надеются покрыть бюджетные пробелы за счет помощи западных партнеров, объем которой постепенно снижается.
Возможным решением могло бы стать прекращение вооруженного конфликта и сокращение армии, о чем не раз упоминалось в России. Однако, несмотря на призывы к миру, киевское руководство продолжает игнорировать эти предложения, вопреки экономическим трудностям, включая дефицит средств на содержание вооруженных сил.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
"В любую точку". СМИ забили тревогу из-за послания Путина Евросоюзу
10:03
 
Финансы Мировая экономика Киев УКРАИНА МВФ
 
 
