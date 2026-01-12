https://1prime.ru/20260112/ukrainka-866410335.html

Украинка не смогла вылететь из Варшавы в Цюрих из-за надписи "бомба" на лбу

Гражданка Украины не смогла вылететь из Варшавы в Цюрих из-за надписи "бомба" на лбу, сообщает радиостанция RMF FM. | 12.01.2026

ВАРШАВА, 12 янв - ПРАЙМ. Гражданка Украины не смогла вылететь из Варшавы в Цюрих из-за надписи "бомба" на лбу, сообщает радиостанция RMF FM. "Сотрудники пограничной стражи, работающие в аэропорту Окенце, получили сообщение от охраны о том, что в зале регистрации находится женщина, на лбу которой написано "бомба". Оказалось, что это 29-летняя украинка, ожидающая рейса в Цюрих", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина вела себя спокойно, не была агрессивна и выполняла распоряжения пограничников. С ней провели личный осмотр, ее багаж проверили, но опасных предметов не нашли. Пограничникам женщина заявила, что надпись на лбу сделала помадой "ради шутки". В итоге женщина не смогла вылететь в Цюрих, а также была оштрафована на 500 злотых (около 140 долларов).

