Украинка не смогла вылететь из Варшавы в Цюрих из-за надписи "бомба" на лбу - 12.01.2026
Украинка не смогла вылететь из Варшавы в Цюрих из-за надписи "бомба" на лбу
2026-01-12T19:18+0300
2026-01-12T19:18+0300
ВАРШАВА, 12 янв - ПРАЙМ. Гражданка Украины не смогла вылететь из Варшавы в Цюрих из-за надписи "бомба" на лбу, сообщает радиостанция RMF FM. "Сотрудники пограничной стражи, работающие в аэропорту Окенце, получили сообщение от охраны о том, что в зале регистрации находится женщина, на лбу которой написано "бомба". Оказалось, что это 29-летняя украинка, ожидающая рейса в Цюрих", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина вела себя спокойно, не была агрессивна и выполняла распоряжения пограничников. С ней провели личный осмотр, ее багаж проверили, но опасных предметов не нашли. Пограничникам женщина заявила, что надпись на лбу сделала помадой "ради шутки". В итоге женщина не смогла вылететь в Цюрих, а также была оштрафована на 500 злотых (около 140 долларов).
19:18 12.01.2026
 
Украинка не смогла вылететь из Варшавы в Цюрих из-за надписи "бомба" на лбу

RMF FM: украинка не смогла вылететь из Варшавы в Цюрих из-за надписи "бомба" на лбу

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
ВАРШАВА, 12 янв - ПРАЙМ. Гражданка Украины не смогла вылететь из Варшавы в Цюрих из-за надписи "бомба" на лбу, сообщает радиостанция RMF FM.
"Сотрудники пограничной стражи, работающие в аэропорту Окенце, получили сообщение от охраны о том, что в зале регистрации находится женщина, на лбу которой написано "бомба". Оказалось, что это 29-летняя украинка, ожидающая рейса в Цюрих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина вела себя спокойно, не была агрессивна и выполняла распоряжения пограничников. С ней провели личный осмотр, ее багаж проверили, но опасных предметов не нашли. Пограничникам женщина заявила, что надпись на лбу сделала помадой "ради шутки".
В итоге женщина не смогла вылететь в Цюрих, а также была оштрафована на 500 злотых (около 140 долларов).
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
В Польше резко ответили на заявления главы МИД Украины
30 декабря 2025, 23:26
 
