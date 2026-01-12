https://1prime.ru/20260112/ursula-866394907.html

Фон дер Ляйен обратилась с провокационным призывом к России

12.01.2026

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что России необходимо показать заинтересованность к миру, сообщает Reuters."Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире", — утверждает она.Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия настаивает на долгосрочном урегулировании, исключающем временные перемирия. Это возможно лишь при устранении главных причин конфликта, включая угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и угнетение русскоязычного населения на Украине.Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что трудности на фронте могут вынудить Украину уже сейчас начать переговорный процесс. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя обращал внимание на то, что украинские войска несут потери и быстро теряют свою боеспособность.

украина

россия, мировая экономика, украина, урсула фон дер ляйен, reuters, нато, оон, владимир путин, дмитрий песков