https://1prime.ru/20260112/ursula-866394907.html
Фон дер Ляйен обратилась с провокационным призывом к России
Фон дер Ляйен обратилась с провокационным призывом к России - 12.01.2026, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен обратилась с провокационным призывом к России
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что России необходимо показать заинтересованность к миру, сообщает Reuters. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T12:33+0300
2026-01-12T12:33+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864502751_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_6ea0f8d754d7912c2f2e3ad443d2c514.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что России необходимо показать заинтересованность к миру, сообщает Reuters."Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире", — утверждает она.Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия настаивает на долгосрочном урегулировании, исключающем временные перемирия. Это возможно лишь при устранении главных причин конфликта, включая угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и угнетение русскоязычного населения на Украине.Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что трудности на фронте могут вынудить Украину уже сейчас начать переговорный процесс. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя обращал внимание на то, что украинские войска несут потери и быстро теряют свою боеспособность.
https://1prime.ru/20260112/putin-866390599.html
12:33 12.01.2026
 
Фон дер Ляйен обратилась с провокационным призывом к России

Глава ЕК Фон дер Ляйен: Россия должна показать заинтересованность в мире

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что России необходимо показать заинтересованность к миру, сообщает Reuters.
"Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире", — утверждает она.
Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия настаивает на долгосрочном урегулировании, исключающем временные перемирия. Это возможно лишь при устранении главных причин конфликта, включая угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и угнетение русскоязычного населения на Украине.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что трудности на фронте могут вынудить Украину уже сейчас начать переговорный процесс. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя обращал внимание на то, что украинские войска несут потери и быстро теряют свою боеспособность.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
"В любую точку". СМИ забили тревогу из-за послания Путина Евросоюзу
10:03
 
Заголовок открываемого материала