В Испании у крупного энергопоставщика произошла утечка данных

В Испании у крупного энергопоставщика произошла утечка данных - 12.01.2026

В Испании у крупного энергопоставщика произошла утечка данных

12.01.2026

2026-01-12T17:18+0300

2026-01-12T17:18+0300

2026-01-12T17:18+0300

испания

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/98/762409827_0:5:1025:581_1920x0_80_0_0_be98e6bfda4d01b33ab3d3aa25c8bef9.jpg

МАДРИД, 12 янв - ПРАЙМ. Энергетическая компания Endesa Energia сообщила о несанкционированном доступе к своей коммерческой платформе, в результате которого могли быть скомпрометированы персональные данные клиентов, включая документы, удостоверяющие личность, и платёжную информацию, передаёт в понедельник новостное агентство Europa Press. "Компания Endesa Energía признала факт несанкционированного доступа к своей коммерческой платформе, в результате которого были извлечены данные клиентов, связанные с их контрактами, включая документы, удостоверяющие личность, и платёжные реквизиты", - передает агентство. По его информации, злоумышленник сумел обойти действующие меры защиты и получить доступ к данным, связанным с договорами на поставку электроэнергии и газа. При этом пароли доступа к личным кабинетам затронуты не были. Компания начала уведомлять пострадавших пользователей по электронной почте. В Endesa Energía заявили, что на данный момент не зафиксировали фактов неправомерного использования похищенных данных, однако предупредили о возможных попытках мошенничества, включая подмену личности, публикацию информации на цифровых форумах, а также рассылку фишинговых сообщений и спама.

испания

2026

испания, в мире