В Испании у крупного энергопоставщика произошла утечка данных
В Испании у крупного энергопоставщика произошла утечка данных
МАДРИД, 12 янв - ПРАЙМ. Энергетическая компания Endesa Energia сообщила о несанкционированном доступе к своей коммерческой платформе, в результате которого могли быть скомпрометированы персональные данные клиентов, включая документы, удостоверяющие личность, и платёжную информацию, передаёт в понедельник новостное агентство Europa Press. "Компания Endesa Energía признала факт несанкционированного доступа к своей коммерческой платформе, в результате которого были извлечены данные клиентов, связанные с их контрактами, включая документы, удостоверяющие личность, и платёжные реквизиты", - передает агентство. По его информации, злоумышленник сумел обойти действующие меры защиты и получить доступ к данным, связанным с договорами на поставку электроэнергии и газа. При этом пароли доступа к личным кабинетам затронуты не были. Компания начала уведомлять пострадавших пользователей по электронной почте. В Endesa Energía заявили, что на данный момент не зафиксировали фактов неправомерного использования похищенных данных, однако предупредили о возможных попытках мошенничества, включая подмену личности, публикацию информации на цифровых форумах, а также рассылку фишинговых сообщений и спама.
17:18 12.01.2026
 
В Испании у крупного энергопоставщика произошла утечка данных

В Испании у энергопоставщика Endesa Energia произошла утечка данных клиентов

© flickr.com / cesarastudilloФлаг Испании
Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Флаг Испании. Архивное фото
© flickr.com / cesarastudillo
МАДРИД, 12 янв - ПРАЙМ. Энергетическая компания Endesa Energia сообщила о несанкционированном доступе к своей коммерческой платформе, в результате которого могли быть скомпрометированы персональные данные клиентов, включая документы, удостоверяющие личность, и платёжную информацию, передаёт в понедельник новостное агентство Europa Press.
"Компания Endesa Energía признала факт несанкционированного доступа к своей коммерческой платформе, в результате которого были извлечены данные клиентов, связанные с их контрактами, включая документы, удостоверяющие личность, и платёжные реквизиты", - передает агентство.
По его информации, злоумышленник сумел обойти действующие меры защиты и получить доступ к данным, связанным с договорами на поставку электроэнергии и газа. При этом пароли доступа к личным кабинетам затронуты не были.
Компания начала уведомлять пострадавших пользователей по электронной почте. В Endesa Energía заявили, что на данный момент не зафиксировали фактов неправомерного использования похищенных данных, однако предупредили о возможных попытках мошенничества, включая подмену личности, публикацию информации на цифровых форумах, а также рассылку фишинговых сообщений и спама.
 
Заголовок открываемого материала