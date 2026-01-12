Вьетнам получит доступ ко всем российским стандартам в начале 2026 года

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Вьетнам, как ожидается, получит доступ ко всем российским стандартам уже в начале 2026 года, соответствующее соглашение уже подписано между странами, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Ожидаем, что в начале 2026 года доступ ко всем российским стандартам для возможности прямого применения получит Вьетнам, который уже подписал с нами соответствующие соглашения", - сказал Шалаев. Он отметил, что полный фонд стандартов Российской Федерации уже передан в Корейскую Народную Демократическую Республику для прямого применения. До этого произошло то же самое с Монгольской Республикой.
03:17 12.01.2026
 
Заголовок открываемого материала