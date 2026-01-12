https://1prime.ru/20260112/vetnam-866384131.html
Вьетнам получит доступ ко всем российским стандартам в начале 2026 года
Вьетнам получит доступ ко всем российским стандартам в начале 2026 года - 12.01.2026, ПРАЙМ
Вьетнам получит доступ ко всем российским стандартам в начале 2026 года
Вьетнам, как ожидается, получит доступ ко всем российским стандартам уже в начале 2026 года, соответствующее соглашение уже подписано между странами, рассказал... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T03:17+0300
2026-01-12T03:17+0300
2026-01-12T03:17+0300
экономика
россия
вьетнам
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866384131.jpg?1768177025
МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Вьетнам, как ожидается, получит доступ ко всем российским стандартам уже в начале 2026 года, соответствующее соглашение уже подписано между странами, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Ожидаем, что в начале 2026 года доступ ко всем российским стандартам для возможности прямого применения получит Вьетнам, который уже подписал с нами соответствующие соглашения", - сказал Шалаев.
Он отметил, что полный фонд стандартов Российской Федерации уже передан в Корейскую Народную Демократическую Республику для прямого применения. До этого произошло то же самое с Монгольской Республикой.
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, росстандарт
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Росстандарт
Вьетнам получит доступ ко всем российским стандартам в начале 2026 года
Росстандарт: Вьетнам получит доступ ко всем российским стандартам в начале 2026 года
МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Вьетнам, как ожидается, получит доступ ко всем российским стандартам уже в начале 2026 года, соответствующее соглашение уже подписано между странами, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Ожидаем, что в начале 2026 года доступ ко всем российским стандартам для возможности прямого применения получит Вьетнам, который уже подписал с нами соответствующие соглашения", - сказал Шалаев.
Он отметил, что полный фонд стандартов Российской Федерации уже передан в Корейскую Народную Демократическую Республику для прямого применения. До этого произошло то же самое с Монгольской Республикой.