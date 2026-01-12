https://1prime.ru/20260112/vetpreparaty-866392282.html

Ozon скрыл с витрины ветпрепараты с габапентином

Ozon скрыл с витрины ветпрепараты с габапентином

2026-01-12T11:10+0300

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Ozon скрыл с витрины ветеринарные препараты с габапентином, которые покупают подростки, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Ряд Telgram-каналов в воскресенье сообщили о том, что подростки заказывают ветеринарные препараты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. "Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы", - заявили в пресс-службе Ozon.

