Ozon скрыл с витрины ветпрепараты с габапентином

2026-01-12T11:10+0300
бизнес
ozon
россия
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Ozon скрыл с витрины ветеринарные препараты с габапентином, которые покупают подростки, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Ряд Telgram-каналов в воскресенье сообщили о том, что подростки заказывают ветеринарные препараты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. "Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы", - заявили в пресс-службе Ozon.
