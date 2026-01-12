Ozon скрыл с витрины ветпрепараты с габапентином

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-12
2026-01-12T11:10+0300
бизнес
ozon
россия
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Ozon скрыл с витрины ветеринарные препараты с габапентином, которые покупают подростки, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Ряд Telgram-каналов в воскресенье сообщили о том, что подростки заказывают ветеринарные препараты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. "Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы", - заявили в пресс-службе Ozon.
https://1prime.ru/20251128/ozon-865031325.html
бизнес, ozon, россия
Бизнес, Ozon, РОССИЯ
11:10 12.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Вывеска Ozon
Вывеска Ozon
Вывеска Ozon. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Ozon скрыл с витрины ветеринарные препараты с габапентином, которые покупают подростки, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Ряд Telgram-каналов в воскресенье сообщили о том, что подростки заказывают ветеринарные препараты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм.
"Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы", - заявили в пресс-службе Ozon.
Заголовок открываемого материала