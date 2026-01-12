https://1prime.ru/20260112/vezd-866384861.html

Въезд большегрузов во Владивосток, запрещенный из-за снегопада, разрешен

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв - ПРАЙМ. Въезд большегрузов во Владивосток, запрещенный из-за снегопада, разрешен, сообщили журналистам в мэрии города. Во Владивостоке в субботу выпало 12,5 миллиметра осадков, что составило месячную норму. На 10-11 января действовало штормовое предупреждение, был запрещен въезд и движение по городу большегрузов, также закрыто движение по улице Шефнера. Временно закрывалась объездная трасса во Владивостоке Седанка – Патрокл. Ограничено движение фур по федеральной трассе между Владивостоком и Уссурийском. В субботу отменялись внутренние авиарейсы. "Ограничение сняли, большегрузы пустили", - сообщила представитель пресс-службы в мэрии города.

