Въезд большегрузов во Владивосток, запрещенный из-за снегопада, разрешен - 12.01.2026
Въезд большегрузов во Владивосток, запрещенный из-за снегопада, разрешен
2026-01-12T05:02+0300
2026-01-12T05:02+0300
бизнес
экономика
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв - ПРАЙМ. Въезд большегрузов во Владивосток, запрещенный из-за снегопада, разрешен, сообщили журналистам в мэрии города. Во Владивостоке в субботу выпало 12,5 миллиметра осадков, что составило месячную норму. На 10-11 января действовало штормовое предупреждение, был запрещен въезд и движение по городу большегрузов, также закрыто движение по улице Шефнера. Временно закрывалась объездная трасса во Владивостоке Седанка – Патрокл. Ограничено движение фур по федеральной трассе между Владивостоком и Уссурийском. В субботу отменялись внутренние авиарейсы. "Ограничение сняли, большегрузы пустили", - сообщила представитель пресс-службы в мэрии города.
бизнес, владивосток
Бизнес, Экономика, Владивосток
05:02 12.01.2026
 
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв - ПРАЙМ. Въезд большегрузов во Владивосток, запрещенный из-за снегопада, разрешен, сообщили журналистам в мэрии города.
Во Владивостоке в субботу выпало 12,5 миллиметра осадков, что составило месячную норму. На 10-11 января действовало штормовое предупреждение, был запрещен въезд и движение по городу большегрузов, также закрыто движение по улице Шефнера. Временно закрывалась объездная трасса во Владивостоке Седанка – Патрокл. Ограничено движение фур по федеральной трассе между Владивостоком и Уссурийском. В субботу отменялись внутренние авиарейсы.
"Ограничение сняли, большегрузы пустили", - сообщила представитель пресс-службы в мэрии города.
 
Заголовок открываемого материала