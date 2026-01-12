Госдеп аннулировал более ста тысяч виз

https://1prime.ru/20260112/vizy-866415975.html
ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Госдепартамент США аннулировал более 100 тысяч виз, включая около восемь тысяч студенческих и порядка 2,5 тысячи специальных виз, выданных лицам, имевшим контакты с правоохранительными органами в связи с преступной деятельностью, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве. Как отмечается в заявлении, опубликованном в аккаунте госдепа в соцсети X, речь идет о визах иностранцев, которые были уличены в нарушении закона на территории Соединенных Штатов. Власти подчеркнули, что такие меры направлены на обеспечение внутренней безопасности страны. "Мы продолжим депортировать этих преступников, чтобы Америка оставалась в безопасности", - подчеркнули в американском дипведомстве.
