Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдеп аннулировал более ста тысяч виз - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260112/vizy-866415975.html
Госдеп аннулировал более ста тысяч виз
Госдеп аннулировал более ста тысяч виз - 12.01.2026, ПРАЙМ
Госдеп аннулировал более ста тысяч виз
Госдепартамент США аннулировал более 100 тысяч виз, включая около восемь тысяч студенческих и порядка 2,5 тысячи специальных виз, выданных лицам, имевшим... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T21:22+0300
2026-01-12T21:22+0300
политика
общество
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/35/821263509_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_7dab5dfae4a95da12c368c6d5cf97acd.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Госдепартамент США аннулировал более 100 тысяч виз, включая около восемь тысяч студенческих и порядка 2,5 тысячи специальных виз, выданных лицам, имевшим контакты с правоохранительными органами в связи с преступной деятельностью, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве. Как отмечается в заявлении, опубликованном в аккаунте госдепа в соцсети X, речь идет о визах иностранцев, которые были уличены в нарушении закона на территории Соединенных Штатов. Власти подчеркнули, что такие меры направлены на обеспечение внутренней безопасности страны. "Мы продолжим депортировать этих преступников, чтобы Америка оставалась в безопасности", - подчеркнули в американском дипведомстве.
https://1prime.ru/20251002/evropa-863056072.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/35/821263509_124:0:3437:2485_1920x0_80_0_0_6127c25494eea88156bb4add31c3542f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша
Политика, Общество , США
21:22 12.01.2026
 
Госдеп аннулировал более ста тысяч виз

Госдеп заявил, что США аннулировали более ста тысяч виз из-за нарушений закона

© РИА НовостиГосдепартамент США
Госдепартамент США - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Госдепартамент США. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Госдепартамент США аннулировал более 100 тысяч виз, включая около восемь тысяч студенческих и порядка 2,5 тысячи специальных виз, выданных лицам, имевшим контакты с правоохранительными органами в связи с преступной деятельностью, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Как отмечается в заявлении, опубликованном в аккаунте госдепа в соцсети X, речь идет о визах иностранцев, которые были уличены в нарушении закона на территории Соединенных Штатов. Власти подчеркнули, что такие меры направлены на обеспечение внутренней безопасности страны.
"Мы продолжим депортировать этих преступников, чтобы Америка оставалась в безопасности", - подчеркнули в американском дипведомстве.
Паспорт гражданина Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Визовые центры ЕС приостановили выдачу шенгенских виз россиянам
2 октября 2025, 02:17
 
ПолитикаОбществоСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала