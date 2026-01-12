https://1prime.ru/20260112/vizy-866415975.html

Госдеп аннулировал более ста тысяч виз

Госдеп аннулировал более ста тысяч виз - 12.01.2026, ПРАЙМ

Госдеп аннулировал более ста тысяч виз

Госдепартамент США аннулировал более 100 тысяч виз, включая около восемь тысяч студенческих и порядка 2,5 тысячи специальных виз, выданных лицам, имевшим... | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T21:22+0300

2026-01-12T21:22+0300

2026-01-12T21:22+0300

политика

общество

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82126/35/821263509_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_7dab5dfae4a95da12c368c6d5cf97acd.jpg

ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Госдепартамент США аннулировал более 100 тысяч виз, включая около восемь тысяч студенческих и порядка 2,5 тысячи специальных виз, выданных лицам, имевшим контакты с правоохранительными органами в связи с преступной деятельностью, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве. Как отмечается в заявлении, опубликованном в аккаунте госдепа в соцсети X, речь идет о визах иностранцев, которые были уличены в нарушении закона на территории Соединенных Штатов. Власти подчеркнули, что такие меры направлены на обеспечение внутренней безопасности страны. "Мы продолжим депортировать этих преступников, чтобы Америка оставалась в безопасности", - подчеркнули в американском дипведомстве.

https://1prime.ru/20251002/evropa-863056072.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша