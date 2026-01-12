Пассажиры рейса UT-716 из Дубая в Москву могут забрать багаж во "Внуково"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260112/vnukovo-866384062.html
2026-01-12T03:17+0300
2026-01-12T03:52+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Пассажиры рейса UT-716 авиакомпании UTair из Дубая в Москву, которые не смогли получить свой багаж по прилете 11 января, могут забрать его в аэропорту "Внуково", сообщили в воздушной гавани. "Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели 11.01.2026 рейсом UT-716 авиакомпании Utair (время прибытия 00.53) и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения. Он доставлен в полном объеме", - говорится в сообщении аэропорта. По информации авиагавани, пассажиры могут получить багаж лично в круглосуточной комнате невостребованного багажа международных линий в аэропорту. При себе нужно иметь загранпаспорт, посадочный талон и багажную бирку. Если пассажиры оформили доставку багажа по адресу, они получат его в ближайшее время.
03:17 12.01.2026 (обновлено: 03:52 12.01.2026)
 
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Пассажиры рейса UT-716 авиакомпании UTair из Дубая в Москву, которые не смогли получить свой багаж по прилете 11 января, могут забрать его в аэропорту "Внуково", сообщили в воздушной гавани.
"Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели 11.01.2026 рейсом UT-716 авиакомпании Utair (время прибытия 00.53) и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения. Он доставлен в полном объеме", - говорится в сообщении аэропорта.
По информации авиагавани, пассажиры могут получить багаж лично в круглосуточной комнате невостребованного багажа международных линий в аэропорту. При себе нужно иметь загранпаспорт, посадочный талон и багажную бирку. Если пассажиры оформили доставку багажа по адресу, они получат его в ближайшее время.
 
Заголовок открываемого материала