Пассажиры рейса UT-716 из Дубая в Москву могут забрать багаж во "Внуково"

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Пассажиры рейса UT-716 авиакомпании UTair из Дубая в Москву, которые не смогли получить свой багаж по прилете 11 января, могут забрать его в аэропорту "Внуково", сообщили в воздушной гавани. "Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели 11.01.2026 рейсом UT-716 авиакомпании Utair (время прибытия 00.53) и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения. Он доставлен в полном объеме", - говорится в сообщении аэропорта. По информации авиагавани, пассажиры могут получить багаж лично в круглосуточной комнате невостребованного багажа международных линий в аэропорту. При себе нужно иметь загранпаспорт, посадочный талон и багажную бирку. Если пассажиры оформили доставку багажа по адресу, они получат его в ближайшее время.

