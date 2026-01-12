https://1prime.ru/20260112/wildberries--866395045.html
В Wildberries рассказали о мониторинге ветеринарных препаратов
В Wildberries рассказали о мониторинге ветеринарных препаратов - 12.01.2026, ПРАЙМ
В Wildberries рассказали о мониторинге ветеринарных препаратов
Wildberries проводит усиленный мониторинг ветеринарных препаратов на платформе - такой товар могут реализовывать только те продавцы, у которых есть... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T12:46+0300
2026-01-12T12:46+0300
2026-01-12T12:46+0300
бизнес
здоровье
wildberries
ozon
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864773667_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4345c097b69ceb2f1368a0dc4ce3f32a.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Wildberries проводит усиленный мониторинг ветеринарных препаратов на платформе - такой товар могут реализовывать только те продавцы, у которых есть соответствующая лицензия, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ. В воскресенье ряд Telegram-каналов написали, что подростки заказывают ветеринарные препараты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. На этом фоне Ozon уже сообщил, что скрыл с витрины маркетплейса подобные ветпрепараты и проводит повторную проверку. "На площадке Wildberries реализовать такой товар могут только аптеки-партнеры при наличии у них лицензии на осуществление торговли лекарственными препаратами и разрешений на дистанционную торговлю ими. При этом покупатель забирает заказ из самой аптеки. В отношении указанной товарной категории действует усиленный внутренний мониторинг", - рассказали в Wildberries&Russ. Там же уточнили, что как на упаковке препаратов, так и в карточках товаров содержится информация производителя о строгом запрете использования ветеринарного препарата людьми. "Препарат предназначен исключительно для применения по назначению, при этом ответственность за его ненадлежащее использование несет покупатель", - добавили в пресс-службе. "Маркетплейс также оперативно реагирует на обращения потребителей, представителей общественных организаций и государственных органов. Wildberries находится в постоянном диалоге с регулятором и внимательно отслеживает развитие ситуации", - уточнили в компании. Там также напомнили, что ИИ-алгоритмы на платформе позволяют выявлять товары с признаками нарушений и оперативно скрывать карточки товаров в каталоге, а также выявлять и скрывать некорректные отзывы.
https://1prime.ru/20250928/griby-862915308.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864773667_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0b32524b4525fc66a204128ecfa04a1a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, здоровье, wildberries, ozon
Бизнес, Здоровье, Wildberries, Ozon
В Wildberries рассказали о мониторинге ветеринарных препаратов
Wildberries проводит усиленный мониторинг ветпрепаратов на платформе
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Wildberries проводит усиленный мониторинг ветеринарных препаратов на платформе - такой товар могут реализовывать только те продавцы, у которых есть соответствующая лицензия, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ.
В воскресенье ряд Telegram-каналов написали, что подростки заказывают ветеринарные препараты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. На этом фоне Ozon
уже сообщил, что скрыл с витрины маркетплейса подобные ветпрепараты и проводит повторную проверку.
Супруги под Тверью отравились ядовитыми грибами
"На площадке Wildberries
реализовать такой товар могут только аптеки-партнеры при наличии у них лицензии на осуществление торговли лекарственными препаратами и разрешений на дистанционную торговлю ими. При этом покупатель забирает заказ из самой аптеки. В отношении указанной товарной категории действует усиленный внутренний мониторинг", - рассказали в Wildberries&Russ.
Там же уточнили, что как на упаковке препаратов, так и в карточках товаров содержится информация производителя о строгом запрете использования ветеринарного препарата людьми. "Препарат предназначен исключительно для применения по назначению, при этом ответственность за его ненадлежащее использование несет покупатель", - добавили в пресс-службе.
"Маркетплейс также оперативно реагирует на обращения потребителей, представителей общественных организаций и государственных органов. Wildberries находится в постоянном диалоге с регулятором и внимательно отслеживает развитие ситуации", - уточнили в компании.
Там также напомнили, что ИИ-алгоритмы на платформе позволяют выявлять товары с признаками нарушений и оперативно скрывать карточки товаров в каталоге, а также выявлять и скрывать некорректные отзывы.