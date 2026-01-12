https://1prime.ru/20260112/yuan-866390733.html
Курс юаня растет в начале торгов на Московской бирже
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов первого рабочего понедельника в году слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается на 1 копейку, до 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,24 рубля.
