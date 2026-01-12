Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Московской бирже заметно растет - 12.01.2026
Курс юаня к рублю на Московской бирже заметно растет
Курс юаня к рублю на Московской бирже заметно растет - 12.01.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже заметно растет
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов первого рабочего дня после новогодних выходных, значительно наращивая темпы роста относительно показателей... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T11:19+0300
2026-01-12T11:19+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов первого рабочего дня после новогодних выходных, значительно наращивая темпы роста относительно показателей открытия торговой сессии, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.04 мск растёт на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,32 рубля. "Крепость рубля в первом квартале обычно обеспечена ростом внешнеторгового профицита на фоне низкой экономической активности и соответствующего слабого спроса на валюту со стороны импортёров. В первом квартале 2026 года эта тенденция, вероятно, будет особенно выражена из-за экономического торможения в условиях длительной жёсткой денежно-кредитной политики", - комментирует Денис Попов из ПСБ. Однако в противовес указанным факторам будет работать постепенное сужение валютной выручки экспортёров из-за низких цен на нефть из России в последние месяцы, и наряду с уже традиционным авансированием бюджетных трат в начале года это может не допустить чрезмерно сильного укрепления рубля, добавляет он. "На валютном рынке в первых числах нового года были попытки штурма парой "юань-рубль" сильного сопротивления 11,4, но преграда устояла. Фундаментально мы продолжаем смотреть на российскую валюту негативно", - рассказал Игорь Соколов из компании "Алор брокер". Однако в ближайшие дни на рынок могут выйти большие объемы долларов и юаней, заработанные, но еще не проданные экспортерами в последние две недели, добавляет он. "Считаем, что закрепление доминирования продавцов валюты на рынке в ближайшие месяцы высоковероятно. На этой неделе допускаем постепенное движение курсовых котировок к нижней границе текущего торгового диапазона (11-11,5 рубля за юань). Видим значимый риск смещения курса рубля в январе к более крепким уровням", - прогнозирует Попов.
11:19 12.01.2026
 
Курс юаня к рублю на Московской бирже заметно растет

Курс юаня к рублю на Московской бирже заметно растет в первые часы торгов

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов первого рабочего дня после новогодних выходных, значительно наращивая темпы роста относительно показателей открытия торговой сессии, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.04 мск растёт на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,32 рубля.
Доллар дешевеет к евро
"Крепость рубля в первом квартале обычно обеспечена ростом внешнеторгового профицита на фоне низкой экономической активности и соответствующего слабого спроса на валюту со стороны импортёров. В первом квартале 2026 года эта тенденция, вероятно, будет особенно выражена из-за экономического торможения в условиях длительной жёсткой денежно-кредитной политики", - комментирует Денис Попов из ПСБ.
Однако в противовес указанным факторам будет работать постепенное сужение валютной выручки экспортёров из-за низких цен на нефть из России в последние месяцы, и наряду с уже традиционным авансированием бюджетных трат в начале года это может не допустить чрезмерно сильного укрепления рубля, добавляет он.
"На валютном рынке в первых числах нового года были попытки штурма парой "юань-рубль" сильного сопротивления 11,4, но преграда устояла. Фундаментально мы продолжаем смотреть на российскую валюту негативно", - рассказал Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
Однако в ближайшие дни на рынок могут выйти большие объемы долларов и юаней, заработанные, но еще не проданные экспортерами в последние две недели, добавляет он.
"Считаем, что закрепление доминирования продавцов валюты на рынке в ближайшие месяцы высоковероятно. На этой неделе допускаем постепенное движение курсовых котировок к нижней границе текущего торгового диапазона (11-11,5 рубля за юань). Видим значимый риск смещения курса рубля в январе к более крепким уровням", - прогнозирует Попов.
 
РынокТоргиПСБ
 
 
