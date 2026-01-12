https://1prime.ru/20260112/yuan-866393220.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже заметно растет
Курс юаня к рублю на Московской бирже заметно растет - 12.01.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже заметно растет
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов первого рабочего дня после новогодних выходных, значительно наращивая темпы роста относительно показателей... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T11:19+0300
2026-01-12T11:19+0300
2026-01-12T11:19+0300
рынок
торги
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов первого рабочего дня после новогодних выходных, значительно наращивая темпы роста относительно показателей открытия торговой сессии, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.04 мск растёт на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,32 рубля. "Крепость рубля в первом квартале обычно обеспечена ростом внешнеторгового профицита на фоне низкой экономической активности и соответствующего слабого спроса на валюту со стороны импортёров. В первом квартале 2026 года эта тенденция, вероятно, будет особенно выражена из-за экономического торможения в условиях длительной жёсткой денежно-кредитной политики", - комментирует Денис Попов из ПСБ. Однако в противовес указанным факторам будет работать постепенное сужение валютной выручки экспортёров из-за низких цен на нефть из России в последние месяцы, и наряду с уже традиционным авансированием бюджетных трат в начале года это может не допустить чрезмерно сильного укрепления рубля, добавляет он. "На валютном рынке в первых числах нового года были попытки штурма парой "юань-рубль" сильного сопротивления 11,4, но преграда устояла. Фундаментально мы продолжаем смотреть на российскую валюту негативно", - рассказал Игорь Соколов из компании "Алор брокер". Однако в ближайшие дни на рынок могут выйти большие объемы долларов и юаней, заработанные, но еще не проданные экспортерами в последние две недели, добавляет он. "Считаем, что закрепление доминирования продавцов валюты на рынке в ближайшие месяцы высоковероятно. На этой неделе допускаем постепенное движение курсовых котировок к нижней границе текущего торгового диапазона (11-11,5 рубля за юань). Видим значимый риск смещения курса рубля в январе к более крепким уровням", - прогнозирует Попов.
https://1prime.ru/20260112/dollar-866389622.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b121e65a57192c1cfb65d945a29b39fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, псб
Курс юаня к рублю на Московской бирже заметно растет
Курс юаня к рублю на Московской бирже заметно растет в первые часы торгов
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов первого рабочего дня после новогодних выходных, значительно наращивая темпы роста относительно показателей открытия торговой сессии, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.04 мск растёт на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,32 рубля.
"Крепость рубля в первом квартале обычно обеспечена ростом внешнеторгового профицита на фоне низкой экономической активности и соответствующего слабого спроса на валюту со стороны импортёров. В первом квартале 2026 года эта тенденция, вероятно, будет особенно выражена из-за экономического торможения в условиях длительной жёсткой денежно-кредитной политики", - комментирует Денис Попов из ПСБ
.
Однако в противовес указанным факторам будет работать постепенное сужение валютной выручки экспортёров из-за низких цен на нефть из России в последние месяцы, и наряду с уже традиционным авансированием бюджетных трат в начале года это может не допустить чрезмерно сильного укрепления рубля, добавляет он.
"На валютном рынке в первых числах нового года были попытки штурма парой "юань-рубль" сильного сопротивления 11,4, но преграда устояла. Фундаментально мы продолжаем смотреть на российскую валюту негативно", - рассказал Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
Однако в ближайшие дни на рынок могут выйти большие объемы долларов и юаней, заработанные, но еще не проданные экспортерами в последние две недели, добавляет он.
"Считаем, что закрепление доминирования продавцов валюты на рынке в ближайшие месяцы высоковероятно. На этой неделе допускаем постепенное движение курсовых котировок к нижней границе текущего торгового диапазона (11-11,5 рубля за юань). Видим значимый риск смещения курса рубля в январе к более крепким уровням", - прогнозирует Попов.