Курс юаня к рублю умеренно повышается - 12.01.2026
Курс юаня к рублю умеренно повышается
Курс юаня к рублю умеренно повышается - 12.01.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю умеренно повышается
Курс китайской валюты по отношению к рублю в понедельник умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T17:23+0300
2026-01-12T17:23+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в понедельник умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.09 мск повышался на 4 копейки (+0,4%), до 11,27 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,22-11,34 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,99 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,009 против 6,973 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,5 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в первые полноценные торги 2026 года повышается, направляясь в район отметки 11,3 рубля. "Ключевым событием стартовой недели можно считать существенное сокращение валютных интервенций ЦБ: с 12 января объем ежедневных продаж валюты снижается почти вдвое - с 8,94 миллиарда рублей в эквиваленте до 4,62 миллиарда. Это первое серьезное изменение в механизме зеркалирования операций Фонда национального благосостояния после новогодних каникул. Дефицит предложения валюты на фоне сезонного снижения экспортных поступлений создает базу для ослабления рубля в краткосрочной перспективе", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,5% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,32% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.08 мск снижалась на 0,3%, до 63,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 98,7 пункта. Прогнозы Поддержку рублю может оказать традиционное для начала года ослабление спроса на иностранную валюту из-за уменьшения потребительской и деловой активности, полагает Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Правда, предложение инвалюты может оставаться под давлением низких цен на нефть, что усугубляется большим дисконтом в стоимости нефтяных поставок из РФ. К тому же они по-прежнему являются ограниченными из-за санкций и геополитики. В результате на российском валютном рынке может сформироваться определенное равновесие между общими покупками и продажами валюты. Поэтому на горизонте нескольких ближайших дней юань способен оставаться в диапазоне начавшегося года 11,2–11,5 рубля", - оценивает он. В среду Минфин РФ должен объявить параметры продаж валюты по бюджетному правилу, которые рискуют значимо вырасти, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Впрочем, сами по себе эти операции нейтральны для курса. Более важным является сокращение продаж валюты ЦБ с 8,94 до 4,62 миллиарда рублей в сутки – это формирует фундамент для ослабления российской валюты в течение первого полугодия", - добавляет он.
17:23 12.01.2026
 
Курс юаня к рублю умеренно повышается

Курс юаня на Мосбирже вырос на четыре копейки, до 11,27 рубля

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в понедельник умеренно повышается, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.09 мск повышался на 4 копейки (+0,4%), до 11,27 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,22-11,34 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,99 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,009 против 6,973 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,5 рубля.
Рубль под давлением

Юань на Мосбирже в первые полноценные торги 2026 года повышается, направляясь в район отметки 11,3 рубля.
"Ключевым событием стартовой недели можно считать существенное сокращение валютных интервенций ЦБ: с 12 января объем ежедневных продаж валюты снижается почти вдвое - с 8,94 миллиарда рублей в эквиваленте до 4,62 миллиарда. Это первое серьезное изменение в механизме зеркалирования операций Фонда национального благосостояния после новогодних каникул. Дефицит предложения валюты на фоне сезонного снижения экспортных поступлений создает базу для ослабления рубля в краткосрочной перспективе", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,5% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,32% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.08 мск снижалась на 0,3%, до 63,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 98,7 пункта.
Прогнозы

Поддержку рублю может оказать традиционное для начала года ослабление спроса на иностранную валюту из-за уменьшения потребительской и деловой активности, полагает Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
"Правда, предложение инвалюты может оставаться под давлением низких цен на нефть, что усугубляется большим дисконтом в стоимости нефтяных поставок из РФ. К тому же они по-прежнему являются ограниченными из-за санкций и геополитики. В результате на российском валютном рынке может сформироваться определенное равновесие между общими покупками и продажами валюты. Поэтому на горизонте нескольких ближайших дней юань способен оставаться в диапазоне начавшегося года 11,2–11,5 рубля", - оценивает он.
В среду Минфин РФ должен объявить параметры продаж валюты по бюджетному правилу, которые рискуют значимо вырасти, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Впрочем, сами по себе эти операции нейтральны для курса. Более важным является сокращение продаж валюты ЦБ с 8,94 до 4,62 миллиарда рублей в сутки – это формирует фундамент для ослабления российской валюты в течение первого полугодия", - добавляет он.
 
