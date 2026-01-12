https://1prime.ru/20260112/yuan-866405869.html

Курс юаня к рублю умеренно повышается

Курс юаня к рублю умеренно повышается - 12.01.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю умеренно повышается

Курс китайской валюты по отношению к рублю в понедельник умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T17:23+0300

2026-01-12T17:23+0300

2026-01-12T17:23+0300

рынок

торги

рф

сша

ук альфа-капитал

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в понедельник умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.09 мск повышался на 4 копейки (+0,4%), до 11,27 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,22-11,34 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,99 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,009 против 6,973 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,5 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в первые полноценные торги 2026 года повышается, направляясь в район отметки 11,3 рубля. "Ключевым событием стартовой недели можно считать существенное сокращение валютных интервенций ЦБ: с 12 января объем ежедневных продаж валюты снижается почти вдвое - с 8,94 миллиарда рублей в эквиваленте до 4,62 миллиарда. Это первое серьезное изменение в механизме зеркалирования операций Фонда национального благосостояния после новогодних каникул. Дефицит предложения валюты на фоне сезонного снижения экспортных поступлений создает базу для ослабления рубля в краткосрочной перспективе", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,5% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,32% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.08 мск снижалась на 0,3%, до 63,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 98,7 пункта. Прогнозы Поддержку рублю может оказать традиционное для начала года ослабление спроса на иностранную валюту из-за уменьшения потребительской и деловой активности, полагает Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Правда, предложение инвалюты может оставаться под давлением низких цен на нефть, что усугубляется большим дисконтом в стоимости нефтяных поставок из РФ. К тому же они по-прежнему являются ограниченными из-за санкций и геополитики. В результате на российском валютном рынке может сформироваться определенное равновесие между общими покупками и продажами валюты. Поэтому на горизонте нескольких ближайших дней юань способен оставаться в диапазоне начавшегося года 11,2–11,5 рубля", - оценивает он. В среду Минфин РФ должен объявить параметры продаж валюты по бюджетному правилу, которые рискуют значимо вырасти, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Впрочем, сами по себе эти операции нейтральны для курса. Более важным является сокращение продаж валюты ЦБ с 8,94 до 4,62 миллиарда рублей в сутки – это формирует фундамент для ослабления российской валюты в течение первого полугодия", - добавляет он.

https://1prime.ru/20260112/neft-866403174.html

https://1prime.ru/20260112/serebro-866404211.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, рф, сша, ук альфа-капитал, "бкс мир инвестиций"