Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет ГД одобрил рост штрафов за неправильное содержание питомцев - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/zhivotnye-866393672.html
Комитет ГД одобрил рост штрафов за неправильное содержание питомцев
Комитет ГД одобрил рост штрафов за неправильное содержание питомцев - 12.01.2026, ПРАЙМ
Комитет ГД одобрил рост штрафов за неправильное содержание питомцев
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до 300 тысяч рублей штрафов за... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T11:52+0300
2026-01-12T11:52+0300
общество
бизнес
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/79/842357999_0:12:2400:1362_1920x0_80_0_0_9b206f50abed8485e330cd596cecc36f.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до 300 тысяч рублей штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Документ был внесён в Госдуму группой депутатов. Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов, предусмотренных статьей 8.52 Кодекса об административных правонарушениях ("Несоблюдение требований к содержанию животных"). Согласно инициативе, максимальные размеры налагаемых штрафов на граждан будут достигать пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - трехсот тысяч рублей. Также предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с шестидесяти календарных дней до одного года. По мнению авторов законопроекта, предусмотренные действующим законодательством размеры штрафов не обеспечивают должного воспитательного воздействия на правонарушителей и не позволяют достигнуть целей административного наказания.
https://1prime.ru/20251001/zhivotnye-863031284.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/79/842357999_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_cf0ca7b5557a03babb6a30808ae46095.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, россия, госдума
Общество , Бизнес, РОССИЯ, Госдума
11:52 12.01.2026
 
Комитет ГД одобрил рост штрафов за неправильное содержание питомцев

Комитет ГД рекомендовал увеличить штрафы за нарушение правил содержания питомцев

© Фото : Unsplash/Andrey VolkКошка на батарее
Кошка на батарее - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Кошка на батарее . Архивное фото
© Фото : Unsplash/Andrey Volk
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до 300 тысяч рублей штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.
Документ был внесён в Госдуму группой депутатов. Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов, предусмотренных статьей 8.52 Кодекса об административных правонарушениях ("Несоблюдение требований к содержанию животных").
Кошка - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
ИИ помог найти более 1,3 тысячи домашних животных в Подмосковье
1 октября 2025, 10:43
Согласно инициативе, максимальные размеры налагаемых штрафов на граждан будут достигать пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - трехсот тысяч рублей.
Также предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с шестидесяти календарных дней до одного года.
По мнению авторов законопроекта, предусмотренные действующим законодательством размеры штрафов не обеспечивают должного воспитательного воздействия на правонарушителей и не позволяют достигнуть целей административного наказания.
 
ОбществоБизнесРОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала