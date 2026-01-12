https://1prime.ru/20260112/zhivotnye-866393672.html
Комитет ГД одобрил рост штрафов за неправильное содержание питомцев
2026-01-12T11:52+0300
общество
бизнес
россия
госдума
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до 300 тысяч рублей штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Документ был внесён в Госдуму группой депутатов. Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов, предусмотренных статьей 8.52 Кодекса об административных правонарушениях ("Несоблюдение требований к содержанию животных"). Согласно инициативе, максимальные размеры налагаемых штрафов на граждан будут достигать пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - трехсот тысяч рублей. Также предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с шестидесяти календарных дней до одного года. По мнению авторов законопроекта, предусмотренные действующим законодательством размеры штрафов не обеспечивают должного воспитательного воздействия на правонарушителей и не позволяют достигнуть целей административного наказания.
