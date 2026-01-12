Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Британская компания Jimmy Choo зарегистрировала в России товарный знак "Джимми Чу", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию знака "Джимми Чу" была подана в ведомство в апреле 2024 года. Роспатент принял решение о регистрации знака в январе 2026 года. Теперь компания может заниматься в России продажей одежды, обуви, сумок, оптики и бытовой химии. Jimmy Choo – компания, специализирующаяся на продаже аксессуаров класса люкс. Была основана в Лондоне в 1996 году.
12:57 12.01.2026
 
В России зарегистрировали товарный знак "Джимми Чу"

Британская Jimmy Choo зарегистрировала в России товарный знак "Джимми Чу"

© РИА Новости . Яков Андреев
Работа за компьютером
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Яков Андреев
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Британская компания Jimmy Choo зарегистрировала в России товарный знак "Джимми Чу", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию знака "Джимми Чу" была подана в ведомство в апреле 2024 года. Роспатент принял решение о регистрации знака в январе 2026 года.
Теперь компания может заниматься в России продажей одежды, обуви, сумок, оптики и бытовой химии.
Jimmy Choo – компания, специализирующаяся на продаже аксессуаров класса люкс. Была основана в Лондоне в 1996 году.
 
