В России зарегистрировали товарный знак "Джимми Чу"

2026-01-12T12:57+0300

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Британская компания Jimmy Choo зарегистрировала в России товарный знак "Джимми Чу", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию знака "Джимми Чу" была подана в ведомство в апреле 2024 года. Роспатент принял решение о регистрации знака в январе 2026 года. Теперь компания может заниматься в России продажей одежды, обуви, сумок, оптики и бытовой химии. Jimmy Choo – компания, специализирующаяся на продаже аксессуаров класса люкс. Была основана в Лондоне в 1996 году.

