Золото и серебро торгуются в плюсе

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро демонстрируют сильный рост в понедельник утром, ранее в ходе торгов котировки достигали новых рекордных показателей выше 4 600 долларов и 83 долларов за тройскую унцию соответственно, следует из данных торгов.По состоянию на 8.09 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,79% относительно предыдущего закрытия, или на 80,55 доллара, - до 4 581,45 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 4 612,4 доллара за унцию.Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 5,27% - до 83,522 доллара за унцию. А ранее в понедельник котировки обновили рекорд, поднявшись до 83,88 доллара за унцию.В понедельник рынок анализирует заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями, при этом связав их с давлением действующей администрации.Как отмечает агентство Блумберг, многократные нападки на ФРС США со стороны администрации президента страны Дональда Трампа в прошлом году стали основным фактором, подрывающим доверие к доллару. В свою очередь возможное ослабление курса американской валюты может поддерживать котировки золота.Также аналитики оценивают состояние рынка серебра. "Мы полагаем, что дефицит предложения на рынке серебра сохранится в 2026 году, преимущественно из-за более высокого инвестиционного спроса", - приводит агентство Блумберг сообщение от BMI, подразделения Fitch Solutions Inc.

