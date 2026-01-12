Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 3% в понедельник вечером на фоне сохраняющейся глобальной неопределенности, следует из данных торгов и комментариев эксперта. По состоянию на 19.15 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 138,11 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,07% - до 4 639,01 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 8,07% - до 85,748 доллара за унцию. Аналитики указывают на повышенную степень неопределенности в мире, связанную как с геополитической, так и с экономической обстановкой. Такой фон оказывает поддержку котировкам золота. "Повышенная неопределенность напрямую влияет на рынок золота, и каждую неделю, похоже, появляется еще одна область неопределенности", - цитирует агентство Рейтер глобального руководителя отдела исследований сырьевых рынков Societe Generale Майкла Хейга (Michael Haigh). Инвесторы также находятся в ожидании публикации данных о потребительских ценах в США, которая запланирована на вторник. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам декабря осталась на уровне ноября в 2,7%.
19:30 12.01.2026
 
Золото дорожает на фоне неопределенности в мире

Стоимость золота растет на три процента на фоне глобальной неопределенности

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 3% в понедельник вечером на фоне сохраняющейся глобальной неопределенности, следует из данных торгов и комментариев эксперта.
По состоянию на 19.15 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 138,11 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,07% - до 4 639,01 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 8,07% - до 85,748 доллара за унцию.
Аналитики указывают на повышенную степень неопределенности в мире, связанную как с геополитической, так и с экономической обстановкой. Такой фон оказывает поддержку котировкам золота.
"Повышенная неопределенность напрямую влияет на рынок золота, и каждую неделю, похоже, появляется еще одна область неопределенности", - цитирует агентство Рейтер глобального руководителя отдела исследований сырьевых рынков Societe Generale Майкла Хейга (Michael Haigh).
Инвесторы также находятся в ожидании публикации данных о потребительских ценах в США, которая запланирована на вторник. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам декабря осталась на уровне ноября в 2,7%.
Гранулированное серебро - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Эксперт оценила риски коррекции на рынке серебра
19:01
 
