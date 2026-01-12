Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайский бизнесмен на корпоративе подарил сотрудникам по слитку золота - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260112/zoloto-866415802.html
Китайский бизнесмен на корпоративе подарил сотрудникам по слитку золота
Китайский бизнесмен на корпоративе подарил сотрудникам по слитку золота - 12.01.2026, ПРАЙМ
Китайский бизнесмен на корпоративе подарил сотрудникам по слитку золота
Двадцатиоднолетний владелец ювелирных магазинов в восточной провинции Китая подарил каждому своему сотруднику слитки золота весом один грамм со своей подписью... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T21:14+0300
2026-01-12T21:14+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Двадцатиоднолетний владелец ювелирных магазинов в восточной провинции Китая подарил каждому своему сотруднику слитки золота весом один грамм со своей подписью во время корпоратива, сообщает гонконгская газета Standard. По данным газеты, бизнесмену 21 год, он открыл около восьми ювелирных магазинов в городе Сюйчан в провинции Хэнань. В этом городе насчитывается более четырех миллионов жителей. Название компании и имя основателя газета не раскрывает. "Во время мероприятия, он (владелец - ред.) дал каждому из своих сотрудников слиток золота со своей подписью весом один грамм, стоимость которых оценивается в 500 юаней (71,7 доллар США - ред.). С момента открытия магазинов он раздал порядка 80-90 грамм золота", - сообщает Standard. По данным газеты, помимо золотых слитков, он выдал беременным сотрудницам около 1,4 тысячи долларов для поддержки, он также пообещал предоставить им полную оплату труда и гарантию занятости на время декрета. Согласно информации Standard, бизнесмен предоставил такие условия для сотрудниц, готовившихся стать матерями, после того, как одна из них скрыла свое положение из-за страха потерять работу. Ранее гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) сообщала,что китайский производитель экшн-камер Insta360 наградил лучших сотрудников клавишами из золота, самая тяжелая - пробел - весит 35,02 грамма и стоит около 45 тысяч долларов. Standard также сообщали, что в декабре руководство китайской компании Zhejiang Guosheng Automobile подарило квартиры сотрудникам взамен на соглашение остаться работать у них еще на пять лет.
https://1prime.ru/20250929/notarius-862810014.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, финансы, банки
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Финансы, Банки
21:14 12.01.2026
 
Китайский бизнесмен на корпоративе подарил сотрудникам по слитку золота

Standard: владелец ювелирных магазинов в Китае подарил всем сотрудникам по слитку золота

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Двадцатиоднолетний владелец ювелирных магазинов в восточной провинции Китая подарил каждому своему сотруднику слитки золота весом один грамм со своей подписью во время корпоратива, сообщает гонконгская газета Standard.
По данным газеты, бизнесмену 21 год, он открыл около восьми ювелирных магазинов в городе Сюйчан в провинции Хэнань. В этом городе насчитывается более четырех миллионов жителей. Название компании и имя основателя газета не раскрывает.
"Во время мероприятия, он (владелец - ред.) дал каждому из своих сотрудников слиток золота со своей подписью весом один грамм, стоимость которых оценивается в 500 юаней (71,7 доллар США - ред.). С момента открытия магазинов он раздал порядка 80-90 грамм золота", - сообщает Standard.
По данным газеты, помимо золотых слитков, он выдал беременным сотрудницам около 1,4 тысячи долларов для поддержки, он также пообещал предоставить им полную оплату труда и гарантию занятости на время декрета.
Согласно информации Standard, бизнесмен предоставил такие условия для сотрудниц, готовившихся стать матерями, после того, как одна из них скрыла свое положение из-за страха потерять работу.
Ранее гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) сообщала,что китайский производитель экшн-камер Insta360 наградил лучших сотрудников клавишами из золота, самая тяжелая - пробел - весит 35,02 грамма и стоит около 45 тысяч долларов. Standard также сообщали, что в декабре руководство китайской компании Zhejiang Guosheng Automobile подарило квартиры сотрудникам взамен на соглашение остаться работать у них еще на пять лет.
Деньги, налоги
Россиян предупредили, за какой подарок придется заплатить налог
29 сентября 2025, 02:02
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала