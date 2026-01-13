https://1prime.ru/20260113/aeroportt-866443342.html
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
2026-01-13T15:00+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Геленджика и Краснодара ("Пашковский"), сообщила Росавиация. "Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
