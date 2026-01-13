Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15:47 13.01.2026 (обновлено: 15:48 13.01.2026)
 
Московская биржа повысила границу ценового коридора акций "Европлана"

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих на 14% акций "Европлана"

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих на 14% акций лизинговой компании "Европлан", следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 13.01.2026, 15-30 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 667.0) и диапазона оценки рыночных рисков (до 722.13 руб., эквивалентно ставке 30.0 %) ценной бумаги LEAS (Европлан)", - говорится в сообщении.
К 15.36 мск акции "Европлана" дорожают на 14% относительно предыдущего закрытия, до 639,1 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
 
АкцииРынокТорги
 
 
