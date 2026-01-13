https://1prime.ru/20260113/aktsii-866444961.html

Московская биржа повысила границу ценового коридора акций "Европлана"

Московская биржа повысила границу ценового коридора акций "Европлана" - 13.01.2026, ПРАЙМ

Московская биржа повысила границу ценового коридора акций "Европлана"

Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих на 14% акций лизинговой компании "Европлан", следует из сообщения торговой площадки. | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T15:47+0300

2026-01-13T15:47+0300

2026-01-13T15:48+0300

акции

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/76477/47/764774750_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_c4e686ccab8ac5a5eaf40476f196c394.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих на 14% акций лизинговой компании "Европлан", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 13.01.2026, 15-30 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 667.0) и диапазона оценки рыночных рисков (до 722.13 руб., эквивалентно ставке 30.0 %) ценной бумаги LEAS (Европлан)", - говорится в сообщении. К 15.36 мск акции "Европлана" дорожают на 14% относительно предыдущего закрытия, до 639,1 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, торги