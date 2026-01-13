https://1prime.ru/20260113/aktsii-866445104.html

Акции "Европлана" выросли после объявления Альфа-банком оферты на выкуп

Акции "Европлана" выросли после объявления Альфа-банком оферты на выкуп - 13.01.2026, ПРАЙМ

Акции "Европлана" выросли после объявления Альфа-банком оферты на выкуп

Акции "Европлана" растут на 14% после объявления Альфа-банком оферты на выкуп акций с премией к рынку, следует из данных торгов. | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T15:51+0300

2026-01-13T15:51+0300

2026-01-13T15:51+0300

экономика

рынок

акции

финансы

альфа-банк

sfi

мосбиржа

европлан

https://cdnn.1prime.ru/img/76477/45/764774595_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_b1f9a5804d9df9050d5e329451adbaf3.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Акции "Европлана" растут на 14% после объявления Альфа-банком оферты на выкуп акций с премией к рынку, следует из данных торгов. К 15.42 мск акции компании росли на 14,1% - до 639,4 рубля, а до новостей прибавляли около 1%. Альфа-банк объявил оферту на выкуп акций "Европлана" по 677,90 рубля за акцию. Ранее Альфа-банк закрыл сделку по покупке лизинговой компании "Европлан" у инвестиционного холдинга SFI, сумма покупки составила 50,785 миллиарда рублей за 87,5% компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, финансы, альфа-банк, sfi, мосбиржа, европлан