Акции "Европлана" выросли после объявления Альфа-банком оферты на выкуп
2026-01-13T15:51+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Акции "Европлана" растут на 14% после объявления Альфа-банком оферты на выкуп акций с премией к рынку, следует из данных торгов. К 15.42 мск акции компании росли на 14,1% - до 639,4 рубля, а до новостей прибавляли около 1%. Альфа-банк объявил оферту на выкуп акций "Европлана" по 677,90 рубля за акцию. Ранее Альфа-банк закрыл сделку по покупке лизинговой компании "Европлан" у инвестиционного холдинга SFI, сумма покупки составила 50,785 миллиарда рублей за 87,5% компании.
