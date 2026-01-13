Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции "Европлана" выросли после объявления Альфа-банком оферты на выкуп - 13.01.2026
Акции "Европлана" выросли после объявления Альфа-банком оферты на выкуп
2026-01-13T15:51+0300
2026-01-13T15:51+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Акции "Европлана" растут на 14% после объявления Альфа-банком оферты на выкуп акций с премией к рынку, следует из данных торгов. К 15.42 мск акции компании росли на 14,1% - до 639,4 рубля, а до новостей прибавляли около 1%. Альфа-банк объявил оферту на выкуп акций "Европлана" по 677,90 рубля за акцию. Ранее Альфа-банк закрыл сделку по покупке лизинговой компании "Европлан" у инвестиционного холдинга SFI, сумма покупки составила 50,785 миллиарда рублей за 87,5% компании.
15:51 13.01.2026
 
Акции "Европлана" выросли после объявления Альфа-банком оферты на выкуп

Акции "Европлана" выросли на 14% после объявления Альфа-банком оферты на выкуп

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Акции "Европлана" растут на 14% после объявления Альфа-банком оферты на выкуп акций с премией к рынку, следует из данных торгов.
К 15.42 мск акции компании росли на 14,1% - до 639,4 рубля, а до новостей прибавляли около 1%.
Альфа-банк объявил оферту на выкуп акций "Европлана" по 677,90 рубля за акцию. Ранее Альфа-банк закрыл сделку по покупке лизинговой компании "Европлан" у инвестиционного холдинга SFI, сумма покупки составила 50,785 миллиарда рублей за 87,5% компании.
 
