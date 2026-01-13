https://1prime.ru/20260113/alihanov-866424142.html
Алиханов назвал беспилотные технологии ключевым направлением прогресса
Алиханов назвал беспилотные технологии ключевым направлением прогресса - 13.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал беспилотные технологии ключевым направлением прогресса
Беспилотные технологии являются одним из ключевых направлений технологического прогресса в России, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T05:17+0300
2026-01-13T05:17+0300
2026-01-13T05:17+0300
технологии
россия
экономика
рф
сочи
антон алиханов
яндекс
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866424142.jpg?1768270677
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Беспилотные технологии являются одним из ключевых направлений технологического прогресса в России, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Беспилотные технологии - это одно из ключевых направлений технологического прогресса, и Россия здесь активно занимает свои позиции", - сказал министр.
Он отметил, что проекты в данной сфере важно поддерживать. Кроме того, по мере готовности нормативной базы и технологий всё больше граждан смогут безопасно и комфортно пользоваться такими инновациями.
В августе 2018 года беспилотные автомобили "Яндекса" начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе. С июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево, а осенью того же года "Яндекс" в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.
рф
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, сочи, антон алиханов, яндекс, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, Экономика, РФ, СОЧИ, Антон Алиханов, Яндекс, Минпромторг
Алиханов назвал беспилотные технологии ключевым направлением прогресса
Алиханов: беспилотные технологии - одно из ключевых направлений технологического прогресса
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Беспилотные технологии являются одним из ключевых направлений технологического прогресса в России, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Беспилотные технологии - это одно из ключевых направлений технологического прогресса, и Россия здесь активно занимает свои позиции", - сказал министр.
Он отметил, что проекты в данной сфере важно поддерживать. Кроме того, по мере готовности нормативной базы и технологий всё больше граждан смогут безопасно и комфортно пользоваться такими инновациями.
В августе 2018 года беспилотные автомобили "Яндекса" начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе. С июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево, а осенью того же года "Яндекс" в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.