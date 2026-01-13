Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов назвал беспилотные технологии ключевым направлением прогресса - 13.01.2026
Алиханов назвал беспилотные технологии ключевым направлением прогресса
Алиханов назвал беспилотные технологии ключевым направлением прогресса
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Беспилотные технологии являются одним из ключевых направлений технологического прогресса в России, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Беспилотные технологии - это одно из ключевых направлений технологического прогресса, и Россия здесь активно занимает свои позиции", - сказал министр. Он отметил, что проекты в данной сфере важно поддерживать. Кроме того, по мере готовности нормативной базы и технологий всё больше граждан смогут безопасно и комфортно пользоваться такими инновациями. В августе 2018 года беспилотные автомобили "Яндекса" начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе. С июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево, а осенью того же года "Яндекс" в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.
Технологии, РОССИЯ, Экономика, РФ, СОЧИ, Антон Алиханов, Яндекс, Минпромторг
05:17 13.01.2026
 
Алиханов назвал беспилотные технологии ключевым направлением прогресса

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Беспилотные технологии являются одним из ключевых направлений технологического прогресса в России, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Беспилотные технологии - это одно из ключевых направлений технологического прогресса, и Россия здесь активно занимает свои позиции", - сказал министр.
Он отметил, что проекты в данной сфере важно поддерживать. Кроме того, по мере готовности нормативной базы и технологий всё больше граждан смогут безопасно и комфортно пользоваться такими инновациями.
В августе 2018 года беспилотные автомобили "Яндекса" начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе. С июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево, а осенью того же года "Яндекс" в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.
 
