Алиханов назвал беспилотные технологии ключевым направлением прогресса

Алиханов назвал беспилотные технологии ключевым направлением прогресса

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Беспилотные технологии являются одним из ключевых направлений технологического прогресса в России, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Беспилотные технологии - это одно из ключевых направлений технологического прогресса, и Россия здесь активно занимает свои позиции", - сказал министр. Он отметил, что проекты в данной сфере важно поддерживать. Кроме того, по мере готовности нормативной базы и технологий всё больше граждан смогут безопасно и комфортно пользоваться такими инновациями. В августе 2018 года беспилотные автомобили "Яндекса" начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе. С июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево, а осенью того же года "Яндекс" в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.

