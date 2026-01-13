Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на алюминий поднялась выше $3 200 за тонну - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/alyuminiy-866448054.html
Цена на алюминий поднялась выше $3 200 за тонну
Цена на алюминий поднялась выше $3 200 за тонну - 13.01.2026, ПРАЙМ
Цена на алюминий поднялась выше $3 200 за тонну
Биржевая цена алюминия во вторник поднялась выше 3 200 долларов за тонну, впервые с конца апреля 2022 года, следует из данных торгов. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T17:43+0300
2026-01-13T17:43+0300
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83243/84/832438443_0:92:3479:2048_1920x0_80_0_0_1d781d919052c694ca730f58289993d8.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия во вторник поднялась выше 3 200 долларов за тонну, впервые с конца апреля 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 17.04 мск фьючерс на алюминий дорожает на 0,49% относительно предыдущего закрытия, до 3 205,5 доллара за тонну. Показатель находится вышел отметки в 3 200 долларов впервые с 22 апреля 2022 года. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 1,55% - до 3 184,5 доллара. Цены на алюминий растут уже четвертую торговую сессию подряд, за предыдущие три дня металл подорожал более чем на 3%.
https://1prime.ru/20251220/alyuminiy-865746496.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83243/84/832438443_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_c31c3d79f52ec01c7922261cccacd612.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок
Рынок
17:43 13.01.2026
 
Цена на алюминий поднялась выше $3 200 за тонну

Биржевая цена алюминия поднялась выше 3 200 долларов за тонну впервые с апреля 2022 года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАлюминиевый завод
Алюминиевый завод - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Алюминиевый завод. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия во вторник поднялась выше 3 200 долларов за тонну, впервые с конца апреля 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.04 мск фьючерс на алюминий дорожает на 0,49% относительно предыдущего закрытия, до 3 205,5 доллара за тонну. Показатель находится вышел отметки в 3 200 долларов впервые с 22 апреля 2022 года.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 1,55% - до 3 184,5 доллара.
Цены на алюминий растут уже четвертую торговую сессию подряд, за предыдущие три дня металл подорожал более чем на 3%.
Сотрудник в литейном цехе алюминиевого завода - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Россия сократила экспорт алюминия в Китай до минимума за год
20 декабря 2025, 10:58
 
Рынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала