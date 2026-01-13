https://1prime.ru/20260113/alyuminiy-866448054.html
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия во вторник поднялась выше 3 200 долларов за тонну, впервые с конца апреля 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 17.04 мск фьючерс на алюминий дорожает на 0,49% относительно предыдущего закрытия, до 3 205,5 доллара за тонну. Показатель находится вышел отметки в 3 200 долларов впервые с 22 апреля 2022 года. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 1,55% - до 3 184,5 доллара. Цены на алюминий растут уже четвертую торговую сессию подряд, за предыдущие три дня металл подорожал более чем на 3%.
Цена на алюминий поднялась выше $3 200 за тонну
Биржевая цена алюминия поднялась выше 3 200 долларов за тонну впервые с апреля 2022 года
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия во вторник поднялась выше 3 200 долларов за тонну, впервые с конца апреля 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.04 мск фьючерс на алюминий дорожает на 0,49% относительно предыдущего закрытия, до 3 205,5 доллара за тонну. Показатель находится вышел отметки в 3 200 долларов впервые с 22 апреля 2022 года.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 1,55% - до 3 184,5 доллара.
Цены на алюминий растут уже четвертую торговую сессию подряд, за предыдущие три дня металл подорожал более чем на 3%.
