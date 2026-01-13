https://1prime.ru/20260113/banki-866429755.html

Российские банки за 11 месяцев сделали уступки по трем миллионам кредитов

2026-01-13T08:56+0300

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российские банки в январе-ноябре 2025 года сделали уступки заемщикам по 3 миллионам кредитов – это 1,72% от общего количества активных кредитов в банковских портфелях, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). "ОКБ проанализировало уступки в условиях кредитования, которые банки в течение 2025 года сделали заемщикам, испытывающим временные финансовые трудности. Доля кредитных договоров с произведенными с января по ноябрь уступками составила 1,72% от общего количества активных кредитов в портфелях банков, это почти 3 миллиона кредитов", - говорится в сообщении. Отмечается, что за весь 2024 год доля кредитов с уступками в портфелях российских банков составила 1,85%, за 2023 год – 1,57%. В большинстве случаев банки соглашались на изменение или отсрочку даты платежа по кредиту, хотя в целом популярность именно этого метода урегулирования сложной финансовой ситуации заемщика в кредитовании постепенно снижается. Доля переносов дат платежей за 11 месяцев 2025 года составила 65,6% от общего количества одобренных заемщикам послаблений. В 2024 году, по данным ОКБ, она составляла 74,2%. Неначисление процентов за просрочку платежа по кредиту по итогам 11 месяцев 2025 года было применено в 29,7% случаев уступок со стороны банков, в 2024 году – в 24,3% случаев. "За последние несколько лет выросла доля замен обеспечения с одного залога на другой. Если в 2024 году этот формат применялся всего в 0,8% случаев уступок по кредитам, то в 2025 году – уже в 2,5%", - говорится в сообщении. Увеличилась также доля прощения штрафов: в 2024 году она составила 0,1%, а за январь-ноябрь 2025 года - 0,9% от общего количества кредитных послаблений. Также более востребованным стало временное снижение размера платежа. За 11 месяцев 2025 года эта мера коснулась 1,3% случаев уступок банков, за весь 2024 год - 0,6%. Согласно данным ОКБ, чаще всего в помощи со стороны банков нуждались заемщики, оформившие кредиты наличными. Доля этого сегмента составила 81,8% в общем количестве кредитных договоров с уступками. Ипотечные кредиты заняли долю в 10,4%, POS-кредиты – 3,6%, автокредиты – 2,3%, кредитные карты – 1,9%.

2026

