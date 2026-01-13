Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белоруссии определили показатели ежемесячного допустимого роста цен - 13.01.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии определили показатели ежемесячного допустимого роста цен
В Белоруссии определили показатели ежемесячного допустимого роста цен - 13.01.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии определили показатели ежемесячного допустимого роста цен
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии своим постановлением определило показатели ежемесячного допустимого роста цен в 2026 году. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T01:10+0300
2026-01-13T01:10+0300
экономика
белоруссия
александр лукашенко
роман головченко
нацбанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866421992.jpg?1768255814
МИНСК, 13 янв - ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии своим постановлением определило показатели ежемесячного допустимого роста цен в 2026 году. "Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь постановляет определить показатели ежемесячного допустимого роста цен согласно приложению", - говорится в документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. В приложении приведены максимальные значения допустимого роста цен в каждом месяце текущего года в процентном отношении к декабрю 2025 года. В частности, для января этот показатель составляет 0,7%, для июня - 3,8%, для декабря - 7,0%. Постановление принято на основании постановления совета министров Белоруссии от 19 октября 2022 года №713 "О системе регулирования цен". Этот документ в свою очередь был принят на основании директивы президента Белоруссии Александра Лукашенко от 6 октября 2022 года "О недопустимости роста цен". Постановление о системе ценового регулирования коснулось и белорусских, и импортных товаров. В 2024 году была введена новая система госрегулирования ценообразования, установлены предельные максимальные отпускные цены на ряд товаров, а также предельные максимальные розничные цены. Подписанный Лукашенко в начале ноября 2025 года указ об утверждении прогноза развития страны на 2026 год установил для Национального банка и правительства целевую задачу по ограничению инфляции на уровне не более 7%. В конце декабря прошлого года председатель правления белорусского Нацбанка Роман Головченко сообщил, что в финрегуляторе не видят предпосылок к серьезным шокам, которые бы привели к всплеску цен на товары. При этом он заявил, что "семипроцентный рубеж" по инфляции в 2026 году был "дан с форой", и выразил готовность принять все необходимые меры, чтобы инфляция по итогам года не превысила 5%.
белоруссия, александр лукашенко, роман головченко, нацбанк
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Роман Головченко, Нацбанк
01:10 13.01.2026
 
В Белоруссии определили показатели ежемесячного допустимого роста цен

Минторг Белоруссии определил показатели ежемесячного допустимого роста цен в 2026 году

МИНСК, 13 янв - ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии своим постановлением определило показатели ежемесячного допустимого роста цен в 2026 году.
"Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь постановляет определить показатели ежемесячного допустимого роста цен согласно приложению", - говорится в документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
В приложении приведены максимальные значения допустимого роста цен в каждом месяце текущего года в процентном отношении к декабрю 2025 года. В частности, для января этот показатель составляет 0,7%, для июня - 3,8%, для декабря - 7,0%.
Постановление принято на основании постановления совета министров Белоруссии от 19 октября 2022 года №713 "О системе регулирования цен". Этот документ в свою очередь был принят на основании директивы президента Белоруссии Александра Лукашенко от 6 октября 2022 года "О недопустимости роста цен". Постановление о системе ценового регулирования коснулось и белорусских, и импортных товаров. В 2024 году была введена новая система госрегулирования ценообразования, установлены предельные максимальные отпускные цены на ряд товаров, а также предельные максимальные розничные цены.
Подписанный Лукашенко в начале ноября 2025 года указ об утверждении прогноза развития страны на 2026 год установил для Национального банка и правительства целевую задачу по ограничению инфляции на уровне не более 7%.
В конце декабря прошлого года председатель правления белорусского Нацбанка Роман Головченко сообщил, что в финрегуляторе не видят предпосылок к серьезным шокам, которые бы привели к всплеску цен на товары. При этом он заявил, что "семипроцентный рубеж" по инфляции в 2026 году был "дан с форой", и выразил готовность принять все необходимые меры, чтобы инфляция по итогам года не превысила 5%.
 
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Роман Головченко, Нацбанк
 
 
Заголовок открываемого материала