В Белоруссии определили показатели ежемесячного допустимого роста цен

В Белоруссии определили показатели ежемесячного допустимого роста цен - 13.01.2026

В Белоруссии определили показатели ежемесячного допустимого роста цен

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии своим постановлением определило показатели ежемесячного допустимого роста цен в 2026 году. | 13.01.2026, ПРАЙМ

МИНСК, 13 янв - ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии своим постановлением определило показатели ежемесячного допустимого роста цен в 2026 году. "Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь постановляет определить показатели ежемесячного допустимого роста цен согласно приложению", - говорится в документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. В приложении приведены максимальные значения допустимого роста цен в каждом месяце текущего года в процентном отношении к декабрю 2025 года. В частности, для января этот показатель составляет 0,7%, для июня - 3,8%, для декабря - 7,0%. Постановление принято на основании постановления совета министров Белоруссии от 19 октября 2022 года №713 "О системе регулирования цен". Этот документ в свою очередь был принят на основании директивы президента Белоруссии Александра Лукашенко от 6 октября 2022 года "О недопустимости роста цен". Постановление о системе ценового регулирования коснулось и белорусских, и импортных товаров. В 2024 году была введена новая система госрегулирования ценообразования, установлены предельные максимальные отпускные цены на ряд товаров, а также предельные максимальные розничные цены. Подписанный Лукашенко в начале ноября 2025 года указ об утверждении прогноза развития страны на 2026 год установил для Национального банка и правительства целевую задачу по ограничению инфляции на уровне не более 7%. В конце декабря прошлого года председатель правления белорусского Нацбанка Роман Головченко сообщил, что в финрегуляторе не видят предпосылок к серьезным шокам, которые бы привели к всплеску цен на товары. При этом он заявил, что "семипроцентный рубеж" по инфляции в 2026 году был "дан с форой", и выразил готовность принять все необходимые меры, чтобы инфляция по итогам года не превысила 5%.

