В Бердянске восстанавливают электроснабжение после аварии

2026-01-13T00:58+0300

2026-01-13T00:58+0300

2026-01-13T01:21+0300

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение восстанавливают в Бердянске и Бердянском муниципальном округе Запорожской области после аварии, социально значимые объекты подключены к резервному питанию, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Город Бердянск и Бердянский муниципальный округ без электроснабжения в результате аварии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - написал губернатор в Telegram-канале. Он добавил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры.

