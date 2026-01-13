https://1prime.ru/20260113/berdjansk-866421809.html
В Бердянске восстанавливают электроснабжение после аварии
В Бердянске восстанавливают электроснабжение после аварии - 13.01.2026, ПРАЙМ
В Бердянске восстанавливают электроснабжение после аварии
Электроснабжение восстанавливают в Бердянске и Бердянском муниципальном округе Запорожской области после аварии, социально значимые объекты подключены к... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T00:58+0300
2026-01-13T00:58+0300
2026-01-13T01:21+0300
энергетика
экономика
бердянск
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866421809.jpg?1768256472
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение восстанавливают в Бердянске и Бердянском муниципальном округе Запорожской области после аварии, социально значимые объекты подключены к резервному питанию, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Город Бердянск и Бердянский муниципальный округ без электроснабжения в результате аварии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - написал губернатор в Telegram-канале. Он добавил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры.
бердянск
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, запорожская область
Энергетика, Экономика, Бердянск, Запорожская область
В Бердянске восстанавливают электроснабжение после аварии
Балицкий: в Бердянске и Бердянском округе восстанавливают электроснабжение после аварии
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение восстанавливают в Бердянске и Бердянском муниципальном округе Запорожской области после аварии, социально значимые объекты подключены к резервному питанию, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Город Бердянск и Бердянский муниципальный округ без электроснабжения в результате аварии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - написал губернатор в Telegram-канале.
Он добавил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры.