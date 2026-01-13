Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бердянске полностью восстановили электроснабжение после обстрела - 13.01.2026
В Бердянске полностью восстановили электроснабжение после обстрела
Электроснабжение Бердянска и муниципального округа, нарушенное из-за обстрела ВСУ, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. | 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – ПРАЙМ. Электроснабжение Бердянска и муниципального округа, нарушенное из-за обстрела ВСУ, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Электроснабжение Бердянска и Бердянского муниципального округа полностью восстановлено", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, причиной аварийной ситуации, случившейся минувшей ночью, был обстрел линий электропередачи со стороны противника.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – ПРАЙМ. Электроснабжение Бердянска и муниципального округа, нарушенное из-за обстрела ВСУ, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Электроснабжение Бердянска и Бердянского муниципального округа полностью восстановлено", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, причиной аварийной ситуации, случившейся минувшей ночью, был обстрел линий электропередачи со стороны противника.
 
