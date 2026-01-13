https://1prime.ru/20260113/berdyansk-866429531.html
В Бердянске полностью восстановили электроснабжение после обстрела
2026-01-13T09:31+0300
2026-01-13T09:31+0300
2026-01-13T09:31+0300
происшествия
общество
бердянск
всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – ПРАЙМ. Электроснабжение Бердянска и муниципального округа, нарушенное из-за обстрела ВСУ, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Электроснабжение Бердянска и Бердянского муниципального округа полностью восстановлено", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, причиной аварийной ситуации, случившейся минувшей ночью, был обстрел линий электропередачи со стороны противника.
бердянск
