Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи США снижаются на данных по инфляции в стране - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/birzha-866453924.html
Биржи США снижаются на данных по инфляции в стране
Биржи США снижаются на данных по инфляции в стране - 13.01.2026, ПРАЙМ
Биржи США снижаются на данных по инфляции в стране
Основные фондовые индексы США снижаются во вторник после публикации индекса потребительских цен в стране, который застрял на уровне, превышающем целевой... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T20:01+0300
2026-01-13T20:01+0300
рынок
торги
сша
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются во вторник после публикации индекса потребительских цен в стране, который застрял на уровне, превышающем целевой ориентир Федеральной резервной системы (ФРС) США на 0,7 процентного пункта, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.16 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,72%, до 49 233,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,21%, до 23 684,43 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,27%, до 6 957,12 пункта. Инфляция в США по итогам года осталась на уровне, который был в годовом выражении и месяц назад - 2,7%. При этом только за декабрь индекс потребительских цен в стране вырос сразу на 0,3%. Аналитики отмечают, что такая статистика помимо прочего укрепит ожидания паузы в дальнейшем смягчении кредитной-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, целевой уровень инфляции у которой 2%. А это в свою очередь при прочих равных негативно для котировок акций. "Опубликованные во вторник данные инфляции соответствовали ожиданиям, и это, вероятно, заставит Федеральную резервную систему сохранять учётную ставку в обозримом будущем", - прокомментировал агентству Блумберг главный инвестиционный директор Regan Capital Скайлер Вайнанд (Skyler Weinand). Следующее заседание ФРС США пройдет 27-28 января. По данным CME Group, 95% опрошенных аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%. Во вторник также были опубликованы данные с американского рынка недвижимости. Впрочем, они, в отличие от инфляции, слабо повлияли на настроения инвесторов, поскольку вышли с запозданием вследствие временной приостановки финансирования госструктур, включая статистические, ранее. Да и сама динамика показателей была околонулевой. Так, продажи новых домов в США в октябре символически сократились - на 0,1% по сравнению с показателем сентября - до 737 тысяч. В годовом выражении показатель вырос на 18,7%.
https://1prime.ru/20260108/birzha-866300471.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_d1c5ef401c6894375cecebeb0783c86a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Торги, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
20:01 13.01.2026
 
Биржи США снижаются на данных по инфляции в стране

Фондовые индексы США снижаются после выхода данных о сохранении инфляции выше цели ФРС

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются во вторник после публикации индекса потребительских цен в стране, который застрял на уровне, превышающем целевой ориентир Федеральной резервной системы (ФРС) США на 0,7 процентного пункта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.16 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,72%, до 49 233,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,21%, до 23 684,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,27%, до 6 957,12 пункта.
Инфляция в США по итогам года осталась на уровне, который был в годовом выражении и месяц назад - 2,7%. При этом только за декабрь индекс потребительских цен в стране вырос сразу на 0,3%.
Аналитики отмечают, что такая статистика помимо прочего укрепит ожидания паузы в дальнейшем смягчении кредитной-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, целевой уровень инфляции у которой 2%. А это в свою очередь при прочих равных негативно для котировок акций.
"Опубликованные во вторник данные инфляции соответствовали ожиданиям, и это, вероятно, заставит Федеральную резервную систему сохранять учётную ставку в обозримом будущем", - прокомментировал агентству Блумберг главный инвестиционный директор Regan Capital Скайлер Вайнанд (Skyler Weinand).
Следующее заседание ФРС США пройдет 27-28 января. По данным CME Group, 95% опрошенных аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%.
Во вторник также были опубликованы данные с американского рынка недвижимости. Впрочем, они, в отличие от инфляции, слабо повлияли на настроения инвесторов, поскольку вышли с запозданием вследствие временной приостановки финансирования госструктур, включая статистические, ранее. Да и сама динамика показателей была околонулевой.
Так, продажи новых домов в США в октябре символически сократились - на 0,1% по сравнению с показателем сентября - до 737 тысяч. В годовом выражении показатель вырос на 18,7%.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Биржи Европы снижаются на данных о безработице в еврозоне
8 января, 13:53
 
РынокТоргиСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала