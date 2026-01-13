https://1prime.ru/20260113/birzha-866453924.html

Биржи США снижаются на данных по инфляции в стране

рынок

торги

сша

dow jones

nasdaq composite

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются во вторник после публикации индекса потребительских цен в стране, который застрял на уровне, превышающем целевой ориентир Федеральной резервной системы (ФРС) США на 0,7 процентного пункта, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.16 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,72%, до 49 233,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,21%, до 23 684,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,27%, до 6 957,12 пункта. Инфляция в США по итогам года осталась на уровне, который был в годовом выражении и месяц назад - 2,7%. При этом только за декабрь индекс потребительских цен в стране вырос сразу на 0,3%. Аналитики отмечают, что такая статистика помимо прочего укрепит ожидания паузы в дальнейшем смягчении кредитной-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, целевой уровень инфляции у которой 2%. А это в свою очередь при прочих равных негативно для котировок акций. "Опубликованные во вторник данные инфляции соответствовали ожиданиям, и это, вероятно, заставит Федеральную резервную систему сохранять учётную ставку в обозримом будущем", - прокомментировал агентству Блумберг главный инвестиционный директор Regan Capital Скайлер Вайнанд (Skyler Weinand). Следующее заседание ФРС США пройдет 27-28 января. По данным CME Group, 95% опрошенных аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%. Во вторник также были опубликованы данные с американского рынка недвижимости. Впрочем, они, в отличие от инфляции, слабо повлияли на настроения инвесторов, поскольку вышли с запозданием вследствие временной приостановки финансирования госструктур, включая статистические, ранее. Да и сама динамика показателей была околонулевой. Так, продажи новых домов в США в октябре символически сократились - на 0,1% по сравнению с показателем сентября - до 737 тысяч. В годовом выражении показатель вырос на 18,7%.

