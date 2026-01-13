Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве зафиксировали почти полный блэкаут - 13.01.2026, ПРАЙМ
В Киеве зафиксировали почти полный блэкаут
В Киеве зафиксировали почти полный блэкаут - 13.01.2026, ПРАЙМ
В Киеве зафиксировали почти полный блэкаут
Киев столкнулся с масштабными отключениями электроэнергии, сообщает "Страна.ua". | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T23:04+0300
2026-01-13T23:06+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Киев столкнулся с масштабными отключениями электроэнергии, сообщает "Страна.ua"."В Киеве почти полный блэкаут", — говорится в сообщении.Из-за длительного отсутствия электричества на автозаправочных станциях в пригородах Киева образовались большие очереди.В ночь на вторник ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и Киевской области — аварийные.С начала суток от украинских СМИ поступали сообщения о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, а также в Павлограде в Днепропетровской области. Власти подтвердили поражение двух энергетических объектов в Одесской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
23:04 13.01.2026 (обновлено: 23:06 13.01.2026)
 
В Киеве зафиксировали почти полный блэкаут

Киев столкнулся с почти полным блэкаутом

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Киев столкнулся с масштабными отключениями электроэнергии, сообщает "Страна.ua".
Киеве почти полный блэкаут", — говорится в сообщении.
Из-за длительного отсутствия электричества на автозаправочных станциях в пригородах Киева образовались большие очереди.
В ночь на вторник ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и Киевской области — аварийные.

Массовые отключения света начались на Украине в октябре после серьезных повреждений в энергетических сетях и коммунальных системах.

С начала суток от украинских СМИ поступали сообщения о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, а также в Павлограде в Днепропетровской области. Власти подтвердили поражение двух энергетических объектов в Одесской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
