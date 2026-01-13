https://1prime.ru/20260113/blekaut-866457729.html

В Киеве зафиксировали почти полный блэкаут

В Киеве зафиксировали почти полный блэкаут - 13.01.2026, ПРАЙМ

В Киеве зафиксировали почти полный блэкаут

Киев столкнулся с масштабными отключениями электроэнергии, сообщает "Страна.ua". | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T23:04+0300

2026-01-13T23:04+0300

2026-01-13T23:06+0300

мировая экономика

киев

украина

всу

киевская область

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Киев столкнулся с масштабными отключениями электроэнергии, сообщает "Страна.ua"."В Киеве почти полный блэкаут", — говорится в сообщении.Из-за длительного отсутствия электричества на автозаправочных станциях в пригородах Киева образовались большие очереди.В ночь на вторник ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и Киевской области — аварийные.С начала суток от украинских СМИ поступали сообщения о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, а также в Павлограде в Днепропетровской области. Власти подтвердили поражение двух энергетических объектов в Одесской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://1prime.ru/20260113/vsu-866457598.html

https://1prime.ru/20260113/oreshnik-866457449.html

киев

украина

киевская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, киев, украина, всу, киевская область