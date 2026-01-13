Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Boeing опередил Airbus по заказам впервые с 2018 года - 13.01.2026
Boeing опередил Airbus по заказам впервые с 2018 года
Boeing опередил Airbus по заказам впервые с 2018 года - 13.01.2026, ПРАЙМ
Boeing опередил Airbus по заказам впервые с 2018 года
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в 2025 году получил заказы на 1 175... | 13.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в 2025 году получил заказы на 1 175 самолетов, впервые с 2018 года опередив европейскую авиастроительную корпорацию Airbus, следует из данных на сайте Boeing. В 2018 году Boeing получил 1 085 заказов на самолеты, в то время как показатель Airbus составил 831. Уровень заказов Boeing за прошлый год оказался вдвое больше значения 2024 года. В декабре американский концерн получил 175 заказов, что на 6,7% больше уровня ноября. Кроме того, Boeing в прошлом году поставил 600 самолетов, что в 1,7 раза больше уровня 2024 года. При этом значение оказалось ниже аналогичного показателя Airbus, которая поставила 793 самолета. В декабре поставки Boeing выросли в 1,4 раза в месячном выражении - до 63 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
21:58 13.01.2026
 
Boeing опередил Airbus по заказам впервые с 2018 года

Boeing впервые с 2018 года получил заказов больше, чем Airbus

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в 2025 году получил заказы на 1 175 самолетов, впервые с 2018 года опередив европейскую авиастроительную корпорацию Airbus, следует из данных на сайте Boeing.
В 2018 году Boeing получил 1 085 заказов на самолеты, в то время как показатель Airbus составил 831.
Уровень заказов Boeing за прошлый год оказался вдвое больше значения 2024 года. В декабре американский концерн получил 175 заказов, что на 6,7% больше уровня ноября.
Кроме того, Boeing в прошлом году поставил 600 самолетов, что в 1,7 раза больше уровня 2024 года. При этом значение оказалось ниже аналогичного показателя Airbus, которая поставила 793 самолета. В декабре поставки Boeing выросли в 1,4 раза в месячном выражении - до 63 самолетов.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
