В Британии высказались об условии отправки войск на Украину - 13.01.2026
В Британии высказались об условии отправки войск на Украину
В Британии высказались об условии отправки войск на Украину - 13.01.2026, ПРАЙМ
В Британии высказались об условии отправки войск на Украину
Глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании, главный маршал авиации Ричард Найтон, заявил, что Лондон не планирует размещать свои войска на территории... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T07:12+0300
2026-01-13T07:12+0300
общество
украина
великобритания
париж
кир стармер
дональд трамп
стив уиткофф
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/52/763565275_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_ddb9c49f39f3ec4eeb42171899020124.jpg
МОСКВА, 13 января — ПРАЙМ. Глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании, главный маршал авиации Ричард Найтон, заявил, что Лондон не планирует размещать свои войска на территории Украины до тех пор, пока не будет гарантирована их безопасность, как сообщает британская газета Telegraph. "Мы не будем развертывать наши вооруженные силы, если не будем уверены в их безопасности, и я уверен, будучи непосредственно вовлеченным в работу по планированию "коалиции желающих", что у нас есть средства для удовлетворения поставленных задач, и это дополнительное финансирование снизит риск", — пояснил он.Парламентарии попросили Найтона высказаться о вероятности обеспечения безопасности и необходимых ресурсов для британских солдат, если они будут направлены на Украину после завершения конфликтных действий. Маршал отметил, что в "оперативной обстановке не существует нулевого риска". Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что на встрече в Париже лидеры "коалиции желающих" подписали декларацию о намерении в случае заключения мирного соглашения разместить военные силы на Украине. Он добавил, что после прекращения огня Британия и Франция планируют создание военных баз и строительство складов техники на территории Украины. На минувшей неделе в Париже состоялась встреча высшего уровня "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины. Участниками встречи стали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. По итогам обсуждений участники "коалиции желающих" согласовали продолжение долгосрочной военной поддержки Киева и подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине при заключении мирного договора. МИД России ранее заявлял, что развертывание войск государств — членов НАТО на территории Украины для Москвы абсолютно неприемлемо и может привести к серьезной эскалации. В министерстве считали заявления о возможной передислокации контингента альянса в странах Европы, включая Великобританию, провокацией к продлению вооруженного противостояния.
украина
великобритания
париж
общество, украина, великобритания, париж, кир стармер, дональд трамп, стив уиткофф, мид рф, нато
Общество , УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Париж, Кир Стармер, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, МИД РФ, НАТО
07:12 13.01.2026
 
В Британии высказались об условии отправки войск на Украину

Маршал Найтон: Британия не отправит военные силы на Украину до прекращения конфликта

© fotolia.com / kmiragayaПарламент Великобритании
Парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Парламент Великобритании. Архивное фото
© fotolia.com / kmiragaya
МОСКВА, 13 января — ПРАЙМ. Глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании, главный маршал авиации Ричард Найтон, заявил, что Лондон не планирует размещать свои войска на территории Украины до тех пор, пока не будет гарантирована их безопасность, как сообщает британская газета Telegraph.
"Мы не будем развертывать наши вооруженные силы, если не будем уверены в их безопасности, и я уверен, будучи непосредственно вовлеченным в работу по планированию "коалиции желающих", что у нас есть средства для удовлетворения поставленных задач, и это дополнительное финансирование снизит риск", — пояснил он.
Парламентарии попросили Найтона высказаться о вероятности обеспечения безопасности и необходимых ресурсов для британских солдат, если они будут направлены на Украину после завершения конфликтных действий.
Маршал отметил, что в "оперативной обстановке не существует нулевого риска".
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что на встрече в Париже лидеры "коалиции желающих" подписали декларацию о намерении в случае заключения мирного соглашения разместить военные силы на Украине. Он добавил, что после прекращения огня Британия и Франция планируют создание военных баз и строительство складов техники на территории Украины.
На минувшей неделе в Париже состоялась встреча высшего уровня "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины. Участниками встречи стали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. По итогам обсуждений участники "коалиции желающих" согласовали продолжение долгосрочной военной поддержки Киева и подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине при заключении мирного договора.
МИД России ранее заявлял, что развертывание войск государств — членов НАТО на территории Украины для Москвы абсолютно неприемлемо и может привести к серьезной эскалации. В министерстве считали заявления о возможной передислокации контингента альянса в странах Европы, включая Великобританию, провокацией к продлению вооруженного противостояния.
