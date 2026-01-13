Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На экс-министра ЖКХ Забайкалья завели уголовное дело - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260113/delo-866432473.html
На экс-министра ЖКХ Забайкалья завели уголовное дело
На экс-министра ЖКХ Забайкалья завели уголовное дело - 13.01.2026, ПРАЙМ
На экс-министра ЖКХ Забайкалья завели уголовное дело
Уголовное дело о превышении полномочий заведено на бывшего министра ЖКХ Забайкальского края Алексея Головинкина, оно связано с газификацией Читы, сообщил РИА... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T10:41+0300
2026-01-13T10:42+0300
происшествия
общество
чита
забайкалье
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861175842_0:21:2639:1505_1920x0_80_0_0_627f5a4cccc8b498e185847dea8264fb.jpg
УЛАН-УДЭ, 13 янв - ПРАЙМ. Уголовное дело о превышении полномочий заведено на бывшего министра ЖКХ Забайкальского края Алексея Головинкина, оно связано с газификацией Читы, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора края Евгений Синельников. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости подтвердили факт возбуждения уголовного дела на бывшего министра ЖКХ Забайкальского края Алексея Головинкина, не уточнив подробностей. "Уголовное дело в отношении него возбуждено 19 декабря 2025 года следователями регионального следственного управления СК России по пунктам "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из иной личной заинтересованности). Данное постановление о возбуждении уголовного дела проверено прокуратурой Забайкальского края и признано законным и обоснованным", - заявил РИА Новости Синельников. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле регионального надзорного ведомства. По словам Синельникова, дело связано с проектом газификации частных домовладений Читы, который реализуется в столице Забайкалья с 2022 года в рамках нацпроекта "Экология". Региональное министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи в мае 2023 года предоставило субсидию на обеспечение затрат в сумме 700 миллионов рублей фирме, которое для проведения строительно-монтажных работ привлекло в качестве подрядчика другое юрлицо. Зная об этом, проживающий в Москве гендиректор конкурирующей организации, также занимающейся газификацией Читы, решил похитить бюджетные средства, для чего вовлек в преступную группу двух своих знакомых и руководителя подрядчика. По данным прокуратуры, с июня по август 2023 года члены организованной группы через фиктивные договора и выдачу беспроцентных займов 5 физическим лицам похитили 49 миллионов рублей. Обвиняемые задержаны и арестованы. При этом сроки газификации Читы были сорваны. Головинкин, работавший замглавы администрации Прионежского района Карелии, в сентябре 2022 года занял пост министра ЖКХ Забайкалья, ушел с которого в октябре 2023 года по собственному желанию. С марта 2024 года Головинкин работал в правительстве Московской области. Сейчас входит в руководство компании "Мострансавто".
чита
забайкалье
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861175842_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_63dfd4efb6e07cf56106c79e6ee9f118.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , чита, забайкалье, рф, ск рф
Происшествия, Общество , ЧИТА, Забайкалье, РФ, СК РФ
10:41 13.01.2026 (обновлено: 10:42 13.01.2026)
 
На экс-министра ЖКХ Забайкалья завели уголовное дело

Дело о превышении полномочий завели на экс-министра ЖКХ Забайкалья Головинкина

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
УЛАН-УДЭ, 13 янв - ПРАЙМ. Уголовное дело о превышении полномочий заведено на бывшего министра ЖКХ Забайкальского края Алексея Головинкина, оно связано с газификацией Читы, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора края Евгений Синельников.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости подтвердили факт возбуждения уголовного дела на бывшего министра ЖКХ Забайкальского края Алексея Головинкина, не уточнив подробностей.
"Уголовное дело в отношении него возбуждено 19 декабря 2025 года следователями регионального следственного управления СК России по пунктам "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из иной личной заинтересованности). Данное постановление о возбуждении уголовного дела проверено прокуратурой Забайкальского края и признано законным и обоснованным", - заявил РИА Новости Синельников.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле регионального надзорного ведомства.
По словам Синельникова, дело связано с проектом газификации частных домовладений Читы, который реализуется в столице Забайкалья с 2022 года в рамках нацпроекта "Экология". Региональное министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи в мае 2023 года предоставило субсидию на обеспечение затрат в сумме 700 миллионов рублей фирме, которое для проведения строительно-монтажных работ привлекло в качестве подрядчика другое юрлицо. Зная об этом, проживающий в Москве гендиректор конкурирующей организации, также занимающейся газификацией Читы, решил похитить бюджетные средства, для чего вовлек в преступную группу двух своих знакомых и руководителя подрядчика. По данным прокуратуры, с июня по август 2023 года члены организованной группы через фиктивные договора и выдачу беспроцентных займов 5 физическим лицам похитили 49 миллионов рублей. Обвиняемые задержаны и арестованы. При этом сроки газификации Читы были сорваны.
Головинкин, работавший замглавы администрации Прионежского района Карелии, в сентябре 2022 года занял пост министра ЖКХ Забайкалья, ушел с которого в октябре 2023 года по собственному желанию. С марта 2024 года Головинкин работал в правительстве Московской области. Сейчас входит в руководство компании "Мострансавто".
 
ПроисшествияОбществоЧИТАЗабайкальеРФСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала