СМИ сообщили о диагнозах младенцев, умерших в новокузнецком роддоме
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Главными причинами гибели младенцев в роддоме №1 Новокузнецка стали недоношенность и патологии, сообщает Mash.По данным издания, основные диагнозы погибших младенцев включают врожденную пневмонию, неонатальную инфекцию, дистресс-синдром, метаболические нарушения и почечную недостаточность.С начала января в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных. Минздрав Кузбасса уточнил, что они были с внутриутробной инфекцией. Сейчас четверо детей находятся в отделении интенсивной терапии.Возбуждено дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. В ситуации разбираются Росздравнадзор и прокуратура. От должности отстранили главврача Новокузнецкой клинической больницы Виталия Хераскова.
