СМИ сообщили о диагнозах младенцев, умерших в новокузнецком роддоме
СМИ сообщили о диагнозах младенцев, умерших в новокузнецком роддоме - 13.01.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили о диагнозах младенцев, умерших в новокузнецком роддоме
Главными причинами гибели младенцев в роддоме №1 Новокузнецка стали недоношенность и патологии, сообщает Mash. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T17:46+0300
2026-01-13T18:07+0300
общество
бизнес
здоровье
новокузнецк
кузбасс
минздрав
росздравнадзор
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Главными причинами гибели младенцев в роддоме №1 Новокузнецка стали недоношенность и патологии, сообщает Mash.По данным издания, основные диагнозы погибших младенцев включают врожденную пневмонию, неонатальную инфекцию, дистресс-синдром, метаболические нарушения и почечную недостаточность.С начала января в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных. Минздрав Кузбасса уточнил, что они были с внутриутробной инфекцией. Сейчас четверо детей находятся в отделении интенсивной терапии.Возбуждено дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. В ситуации разбираются Росздравнадзор и прокуратура. От должности отстранили главврача Новокузнецкой клинической больницы Виталия Хераскова.
новокузнецк
кузбасс
общество , бизнес, здоровье, новокузнецк, кузбасс, минздрав, росздравнадзор
Общество , Бизнес, Здоровье, НОВОКУЗНЕЦК, КУЗБАСС, Минздрав, Росздравнадзор
17:46 13.01.2026 (обновлено: 18:07 13.01.2026)
 
СМИ сообщили о диагнозах младенцев, умерших в новокузнецком роддоме

Mash назвал диагнозы умерших в новокузнецком роддоме младенцев

© РИА Новости . Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкЗдание роддома №1 Новокузнецка
Здание роддома №1 Новокузнецка - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Здание роддома №1 Новокузнецка. Архивное фото
© РИА Новости . Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Главными причинами гибели младенцев в роддоме №1 Новокузнецка стали недоношенность и патологии, сообщает Mash.
По данным издания, основные диагнозы погибших младенцев включают врожденную пневмонию, неонатальную инфекцию, дистресс-синдром, метаболические нарушения и почечную недостаточность.
С начала января в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных. Минздрав Кузбасса уточнил, что они были с внутриутробной инфекцией. Сейчас четверо детей находятся в отделении интенсивной терапии.
Возбуждено дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. В ситуации разбираются Росздравнадзор и прокуратура. От должности отстранили главврача Новокузнецкой клинической больницы Виталия Хераскова.
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных с начала года
10:25
 
ОбществоБизнесЗдоровьеНОВОКУЗНЕЦККУЗБАССМинздравРосздравнадзор
 
 
Заголовок открываемого материала