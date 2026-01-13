https://1prime.ru/20260113/dialog-866458203.html

На Западе бурно отреагировали на признание Еврокомиссии о России

В Евросоюзе начали осознавать, что конфликт на Украине невозможно завершить стратегией "поддержки до победного конца", пишет Il Fatto Quatidiano. | 13.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В Евросоюзе начали осознавать, что конфликт на Украине невозможно завершить стратегией "поддержки до победного конца", пишет Il Fatto Quatidiano.Автор материала прокомментировал заявление пресс-секретаря Еврокомиссии по внешней политике Паулы Пиньо о том, что Европе в определенный момент придется начать переговоры с Россией."До сегодняшнего дня заявления ЕС о поддержке Украины подразумевали финансовую помощь, поставки оружия, начало процесса вступления Киева в ЕС и, прежде всего, масштабный план перевооружения, который, по мнению Брюсселя, должен гарантировать безопасность Украины и Европы на ближайшие десятилетия", — отмечается в публикации.При этом подчеркивается, что в словах Пиньо не прозвучало никакого признания ответственности за годы отказа от дипломатического пути урегулирования конфликта.Пиньо во время брифинга в Брюсселе заявила, что "в определенный момент должны состояться переговоры, в том числе с президентом Владимиром Путиным". Таким образом она прокомментировала слова итальянского премьера Джорджи Мелони о необходимости диалога с Москвой. Политик также выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.В декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. Позже он заявил, что в ближайшие недели может произойти разговор с Владимиром Путиным.В ответ на заявления Макрона представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

