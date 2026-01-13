https://1prime.ru/20260113/dokhody-866441349.html
Ярославский губернатор рассказал Путину о росте доходов бюджета в регионе
Ярославский губернатор рассказал Путину о росте доходов бюджета в регионе - 13.01.2026, ПРАЙМ
Ярославский губернатор рассказал Путину о росте доходов бюджета в регионе
Доходы бюджета Ярославской области за четыре года выросли на 50% - до 145 миллиардов рублей, доложил губернатор Михаил Евраев президенту России Владимиру... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T14:29+0300
2026-01-13T14:29+0300
2026-01-13T14:29+0300
экономика
россия
финансы
ярославская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866441181_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_d6a857a1a0cf61132812f78265817c8b.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Доходы бюджета Ярославской области за четыре года выросли на 50% - до 145 миллиардов рублей, доложил губернатор Михаил Евраев президенту России Владимиру Путину. "По бюджету. Мы за четыре года выросли на 50 процентов - практически до 145 миллиардов рублей. При этом долговая нагрузка у нас в процентном отношении снизилась с 67,8 процента по отношению к собственным доходам до 52,9 процента, то есть ощутимо - это на 15 процентов", - сказал Евраев на встрече с президентом.Он подчеркнул, что в регионе погашены все коммерческие долги муниципальных образований. "Нам нужны сильные муниципальные образования. И мы даже ввели такое правило - запрет на коммерческие кредиты, и у нас больше нет коммерческих кредитов у наших муниципальных образований", - подчеркнул губернатор.
ярославская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866441181_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_492a103bab1333107b7a0cfd74942f17.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, ярославская область, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Ярославская область, Владимир Путин
Ярославский губернатор рассказал Путину о росте доходов бюджета в регионе
Евраев: доходы бюджета Ярославской области за 4 года выросли до 145 млрд рублей
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Доходы бюджета Ярославской области за четыре года выросли на 50% - до 145 миллиардов рублей, доложил губернатор Михаил Евраев президенту России Владимиру Путину.
"По бюджету. Мы за четыре года выросли на 50 процентов - практически до 145 миллиардов рублей. При этом долговая нагрузка у нас в процентном отношении снизилась с 67,8 процента по отношению к собственным доходам до 52,9 процента, то есть ощутимо - это на 15 процентов", - сказал Евраев на встрече с президентом.
Он подчеркнул, что в регионе погашены все коммерческие долги муниципальных образований.
"Нам нужны сильные муниципальные образования. И мы даже ввели такое правило - запрет на коммерческие кредиты, и у нас больше нет коммерческих кредитов у наших муниципальных образований", - подчеркнул губернатор.