Ярославский губернатор рассказал Путину о росте доходов бюджета в регионе

Ярославский губернатор рассказал Путину о росте доходов бюджета в регионе - 13.01.2026, ПРАЙМ

Ярославский губернатор рассказал Путину о росте доходов бюджета в регионе

Доходы бюджета Ярославской области за четыре года выросли на 50% - до 145 миллиардов рублей, доложил губернатор Михаил Евраев президенту России Владимиру... | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T14:29+0300

2026-01-13T14:29+0300

2026-01-13T14:29+0300

экономика

россия

финансы

ярославская область

владимир путин

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Доходы бюджета Ярославской области за четыре года выросли на 50% - до 145 миллиардов рублей, доложил губернатор Михаил Евраев президенту России Владимиру Путину. "По бюджету. Мы за четыре года выросли на 50 процентов - практически до 145 миллиардов рублей. При этом долговая нагрузка у нас в процентном отношении снизилась с 67,8 процента по отношению к собственным доходам до 52,9 процента, то есть ощутимо - это на 15 процентов", - сказал Евраев на встрече с президентом.Он подчеркнул, что в регионе погашены все коммерческие долги муниципальных образований. "Нам нужны сильные муниципальные образования. И мы даже ввели такое правило - запрет на коммерческие кредиты, и у нас больше нет коммерческих кредитов у наших муниципальных образований", - подчеркнул губернатор.

