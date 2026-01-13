Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
13.01.2026
Ярославский губернатор рассказал Путину о росте доходов бюджета в регионе
Ярославский губернатор рассказал Путину о росте доходов бюджета в регионе
Доходы бюджета Ярославской области за четыре года выросли на 50% - до 145 миллиардов рублей, доложил губернатор Михаил Евраев президенту России Владимиру... | 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Доходы бюджета Ярославской области за четыре года выросли на 50% - до 145 миллиардов рублей, доложил губернатор Михаил Евраев президенту России Владимиру Путину. &quot;По бюджету. Мы за четыре года выросли на 50 процентов - практически до 145 миллиардов рублей. При этом долговая нагрузка у нас в процентном отношении снизилась с 67,8 процента по отношению к собственным доходам до 52,9 процента, то есть ощутимо - это на 15 процентов&quot;, - сказал Евраев на встрече с президентом.Он подчеркнул, что в регионе погашены все коммерческие долги муниципальных образований. "Нам нужны сильные муниципальные образования. И мы даже ввели такое правило - запрет на коммерческие кредиты, и у нас больше нет коммерческих кредитов у наших муниципальных образований", - подчеркнул губернатор.
россия, финансы, ярославская область, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Ярославская область, Владимир Путин
14:29 13.01.2026
 
Ярославский губернатор рассказал Путину о росте доходов бюджета в регионе

Евраев: доходы бюджета Ярославской области за 4 года выросли до 145 млрд рублей

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Доходы бюджета Ярославской области за четыре года выросли на 50% - до 145 миллиардов рублей, доложил губернатор Михаил Евраев президенту России Владимиру Путину.

"По бюджету. Мы за четыре года выросли на 50 процентов - практически до 145 миллиардов рублей. При этом долговая нагрузка у нас в процентном отношении снизилась с 67,8 процента по отношению к собственным доходам до 52,9 процента, то есть ощутимо - это на 15 процентов", - сказал Евраев на встрече с президентом.

Он подчеркнул, что в регионе погашены все коммерческие долги муниципальных образований.
"Нам нужны сильные муниципальные образования. И мы даже ввели такое правило - запрет на коммерческие кредиты, и у нас больше нет коммерческих кредитов у наших муниципальных образований", - подчеркнул губернатор.
 
Заголовок открываемого материала