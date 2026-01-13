https://1prime.ru/20260113/dollar-866454820.html

Доллар дорожает к мировым валютам

Доллар дорожает к мировым валютам - 13.01.2026, ПРАЙМ

Доллар дорожает к мировым валютам

Стоимость доллара растет во вторник по отношению к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T20:22+0300

2026-01-13T20:22+0300

2026-01-13T20:22+0300

рынок

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет во вторник по отношению к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.27 мск курс евро к доллару снижался до 1,165 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1667 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 159,02 иены с уровня прошлого закрытия в 158,12 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,22% - до 99,11 пункта. Годовая инфляция в США по итогам декабря осталась на уровне ноября в 2,7%, что совпало с прогнозами аналитиков. В месячном выражении потребительские цены в стране также ожидаемо выросли на 0,3%. Также были опубликованы данные по американскому рынку недвижимости. Так, продажи новых домов в США в октябре сократились на 0,1% по сравнению с показателем сентября - до 737 тысяч. В годовом выражении показатель подскочил на 18,7%. Позднее во вторник станет известна информация о состоянии бюджета США. Ожидается, что его дефицит в декабре снизился до 150 миллиардов долларов со 173 миллиардов месяцем ранее.

https://1prime.ru/20260112/dollar-866410632.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша