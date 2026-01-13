Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дорожает к мировым валютам - 13.01.2026
https://1prime.ru/20260113/dollar-866454820.html
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам - 13.01.2026, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам
Стоимость доллара растет во вторник по отношению к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T20:22+0300
2026-01-13T20:22+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет во вторник по отношению к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.27 мск курс евро к доллару снижался до 1,165 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1667 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 159,02 иены с уровня прошлого закрытия в 158,12 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,22% - до 99,11 пункта. Годовая инфляция в США по итогам декабря осталась на уровне ноября в 2,7%, что совпало с прогнозами аналитиков. В месячном выражении потребительские цены в стране также ожидаемо выросли на 0,3%. Также были опубликованы данные по американскому рынку недвижимости. Так, продажи новых домов в США в октябре сократились на 0,1% по сравнению с показателем сентября - до 737 тысяч. В годовом выражении показатель подскочил на 18,7%. Позднее во вторник станет известна информация о состоянии бюджета США. Ожидается, что его дефицит в декабре снизился до 150 миллиардов долларов со 173 миллиардов месяцем ранее.
20:22 13.01.2026
 
Доллар дорожает к мировым валютам

Доллар дорожает к мировым валютам после выхода данных по США

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет во вторник по отношению к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.27 мск курс евро к доллару снижался до 1,165 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1667 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 159,02 иены с уровня прошлого закрытия в 158,12 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,22% - до 99,11 пункта.
Годовая инфляция в США по итогам декабря осталась на уровне ноября в 2,7%, что совпало с прогнозами аналитиков. В месячном выражении потребительские цены в стране также ожидаемо выросли на 0,3%.
Также были опубликованы данные по американскому рынку недвижимости. Так, продажи новых домов в США в октябре сократились на 0,1% по сравнению с показателем сентября - до 737 тысяч. В годовом выражении показатель подскочил на 18,7%.
Позднее во вторник станет известна информация о состоянии бюджета США. Ожидается, что его дефицит в декабре снизился до 150 миллиардов долларов со 173 миллиардов месяцем ранее.
