https://1prime.ru/20260113/dollar-866454820.html
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам - 13.01.2026, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам
Стоимость доллара растет во вторник по отношению к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T20:22+0300
2026-01-13T20:22+0300
2026-01-13T20:22+0300
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет во вторник по отношению к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.27 мск курс евро к доллару снижался до 1,165 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1667 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 159,02 иены с уровня прошлого закрытия в 158,12 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,22% - до 99,11 пункта. Годовая инфляция в США по итогам декабря осталась на уровне ноября в 2,7%, что совпало с прогнозами аналитиков. В месячном выражении потребительские цены в стране также ожидаемо выросли на 0,3%. Также были опубликованы данные по американскому рынку недвижимости. Так, продажи новых домов в США в октябре сократились на 0,1% по сравнению с показателем сентября - до 737 тысяч. В годовом выражении показатель подскочил на 18,7%. Позднее во вторник станет известна информация о состоянии бюджета США. Ожидается, что его дефицит в декабре снизился до 150 миллиардов долларов со 173 миллиардов месяцем ранее.
https://1prime.ru/20260112/dollar-866410632.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8392732d87b4b06e4aa104afe0c941dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам после выхода данных по США
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет во вторник по отношению к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.27 мск курс евро к доллару снижался до 1,165 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1667 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 159,02 иены с уровня прошлого закрытия в 158,12 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) рос на 0,22% - до 99,11 пункта.
Годовая инфляция в США по итогам декабря осталась на уровне ноября в 2,7%, что совпало с прогнозами аналитиков. В месячном выражении потребительские цены в стране также ожидаемо выросли на 0,3%.
Также были опубликованы данные по американскому рынку недвижимости. Так, продажи новых домов в США в октябре сократились на 0,1% по сравнению с показателем сентября - до 737 тысяч. В годовом выражении показатель подскочил на 18,7%.
Позднее во вторник станет известна информация о состоянии бюджета США. Ожидается, что его дефицит в декабре снизился до 150 миллиардов долларов со 173 миллиардов месяцем ранее.
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером