Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, какие цели преследуют интернет-мошенники - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/ekspert-866423598.html
Эксперт рассказал, какие цели преследуют интернет-мошенники
Эксперт рассказал, какие цели преследуют интернет-мошенники - 13.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какие цели преследуют интернет-мошенники
Интернет-мошенникам всегда будут интересны личные данные россиян и их финансы, цели останутся неизменными, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T04:08+0300
2026-01-13T04:08+0300
технологии
финансы
россия
мтс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866423598.jpg?1768266506
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Интернет-мошенникам всегда будут интересны личные данные россиян и их финансы, цели останутся неизменными, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук. "У мошенников есть две глобальные и взаимосвязанные цели – это финансы и доступ к данным. Доступ к данным нужен для того, чтобы получить доступ к финансам. Цели у них, к сожалению, или к счастью, останутся неизменными - наши с вами финансы", - сообщил он. Эксперт также отметил, что до сих пор у аферистов самые популярные схемы связаны с инвестициями - люди часто проявляют интерес к легкому заработку. Кроме того, излюбленные роли телефонных злоумышленников – службы доставки, банки, операторы сотовой связи. "Мошенники не пытаются нас удивить каким-то ноу-хау, они пытаются попасть в ту проблему, которая у нас есть", - сказал Бийчук.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, россия, мтс
Технологии, Финансы, РОССИЯ, МТС
04:08 13.01.2026
 
Эксперт рассказал, какие цели преследуют интернет-мошенники

Эксперт Бийчук: интернет-мошенникам всегда будут интересны личные данные россиян

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Интернет-мошенникам всегда будут интересны личные данные россиян и их финансы, цели останутся неизменными, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук.
"У мошенников есть две глобальные и взаимосвязанные цели – это финансы и доступ к данным. Доступ к данным нужен для того, чтобы получить доступ к финансам. Цели у них, к сожалению, или к счастью, останутся неизменными - наши с вами финансы", - сообщил он.
Эксперт также отметил, что до сих пор у аферистов самые популярные схемы связаны с инвестициями - люди часто проявляют интерес к легкому заработку. Кроме того, излюбленные роли телефонных злоумышленников – службы доставки, банки, операторы сотовой связи.
"Мошенники не пытаются нас удивить каким-то ноу-хау, они пытаются попасть в ту проблему, которая у нас есть", - сказал Бийчук.
 
ТехнологииФинансыРОССИЯМТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала