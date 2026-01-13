https://1prime.ru/20260113/ekspert-866423598.html

Эксперт рассказал, какие цели преследуют интернет-мошенники

Эксперт рассказал, какие цели преследуют интернет-мошенники - 13.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие цели преследуют интернет-мошенники

13.01.2026

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Интернет-мошенникам всегда будут интересны личные данные россиян и их финансы, цели останутся неизменными, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук. "У мошенников есть две глобальные и взаимосвязанные цели – это финансы и доступ к данным. Доступ к данным нужен для того, чтобы получить доступ к финансам. Цели у них, к сожалению, или к счастью, останутся неизменными - наши с вами финансы", - сообщил он. Эксперт также отметил, что до сих пор у аферистов самые популярные схемы связаны с инвестициями - люди часто проявляют интерес к легкому заработку. Кроме того, излюбленные роли телефонных злоумышленников – службы доставки, банки, операторы сотовой связи. "Мошенники не пытаются нас удивить каким-то ноу-хау, они пытаются попасть в ту проблему, которая у нас есть", - сказал Бийчук.

