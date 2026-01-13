https://1prime.ru/20260113/es-866447523.html
ЕС в феврале завершит работу над новым пакетом санкций против России
ЕС в феврале завершит работу над новым пакетом санкций против России - 13.01.2026, ПРАЙМ
ЕС в феврале завершит работу над новым пакетом санкций против России
ЕС намерен в феврале закончить работу над 20-м пакетом санкций против РФ, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. | 13.01.2026, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА новости. ЕС намерен в феврале закончить работу над 20-м пакетом санкций против РФ, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. "Мы рассчитываем завершить работу над 20-м пакетом санкций в следующем месяце", - сказала она на пресс-конференции в Берлине, которую транслировали на сайте Еврокомиссии.
ЕС в феврале завершит работу над новым пакетом санкций против России
