ЕС в феврале завершит работу над новым пакетом санкций против России

2026-01-13T17:11+0300

БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА новости. ЕС намерен в феврале закончить работу над 20-м пакетом санкций против РФ, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. "Мы рассчитываем завершить работу над 20-м пакетом санкций в следующем месяце", - сказала она на пресс-конференции в Берлине, которую транслировали на сайте Еврокомиссии.

