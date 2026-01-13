Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Евраз" инвестировал в новое оборудование на коксохимическом производстве - 13.01.2026
"Евраз" инвестировал в новое оборудование на коксохимическом производстве
"Евраз" инвестировал в новое оборудование на коксохимическом производстве - 13.01.2026, ПРАЙМ
"Евраз" инвестировал в новое оборудование на коксохимическом производстве
"Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК, входит в "Евраз") направил 635 миллионов рублей на новое оборудование для погрузки угля и кокса,... | 13.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК, входит в "Евраз") направил 635 миллионов рублей на новое оборудование для погрузки угля и кокса, грейферный перегружатель уже вышел на проектную мощность, сообщило предприятие. "На "Евраз Нижнетагильском металлургическом комбинате" вышел на проектную мощность новый грейферный перегружатель. Оборудование используется в погрузке и выгрузке угля и кокса для доменного передела. Инвестиции в изготовление и монтаж составили около 635 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Новый перегружатель весит более 1 тысячи тонн и достигает 40 метров в высоту. Грузоподъемность крана составляет 32 тонны, что увеличивает скорость погрузки до пяти коксовозов в час, отмечается в релизе. Кроме того, механизм оснащен современными системами управления и контроля параметров – от температуры подшипников до уровня смазки в редукторах, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание, минимизируя риски незапланированных остановок, следует из сообщения. "Евраз НТМК" - один из крупнейших в России металлургических комбинатов с полным производственным циклом, включающим коксохимическое, доменное и конвертерное производства и ряд сталепрокатных цехов. Железорудной базой служит Качканарское месторождение титано-магнетитовых руд, расположенное в 140 километрах от Нижнего Тагила. Разработку предприятия ведет еще одно предприятие "Евраза" - "Евраз КГОК".
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c733503507d3292f2390700d659edeb4.jpg
промышленность, евраз
Промышленность, Евраз
16:20 13.01.2026
 
"Евраз" инвестировал в новое оборудование на коксохимическом производстве

"Евраз НТМК" направил 635 млн рублей на новое оборудование для погрузки угля

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Добыча угля. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК, входит в "Евраз") направил 635 миллионов рублей на новое оборудование для погрузки угля и кокса, грейферный перегружатель уже вышел на проектную мощность, сообщило предприятие.
"На "Евраз Нижнетагильском металлургическом комбинате" вышел на проектную мощность новый грейферный перегружатель. Оборудование используется в погрузке и выгрузке угля и кокса для доменного передела. Инвестиции в изготовление и монтаж составили около 635 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Новый перегружатель весит более 1 тысячи тонн и достигает 40 метров в высоту. Грузоподъемность крана составляет 32 тонны, что увеличивает скорость погрузки до пяти коксовозов в час, отмечается в релизе.
Кроме того, механизм оснащен современными системами управления и контроля параметров – от температуры подшипников до уровня смазки в редукторах, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание, минимизируя риски незапланированных остановок, следует из сообщения.
"Евраз НТМК" - один из крупнейших в России металлургических комбинатов с полным производственным циклом, включающим коксохимическое, доменное и конвертерное производства и ряд сталепрокатных цехов. Железорудной базой служит Качканарское месторождение титано-магнетитовых руд, расположенное в 140 километрах от Нижнего Тагила. Разработку предприятия ведет еще одно предприятие "Евраза" - "Евраз КГОК".
Кедровский угольный разрез - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Минэнерго дало новый прогноз по мировому спросу на уголь
24 ноября 2025, 11:08
 
ПромышленностьЕвраз
 
 
