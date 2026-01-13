https://1prime.ru/20260113/evraz-866445562.html

"Евраз" инвестировал в новое оборудование на коксохимическом производстве

2026-01-13T16:20+0300

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК, входит в "Евраз") направил 635 миллионов рублей на новое оборудование для погрузки угля и кокса, грейферный перегружатель уже вышел на проектную мощность, сообщило предприятие. "На "Евраз Нижнетагильском металлургическом комбинате" вышел на проектную мощность новый грейферный перегружатель. Оборудование используется в погрузке и выгрузке угля и кокса для доменного передела. Инвестиции в изготовление и монтаж составили около 635 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Новый перегружатель весит более 1 тысячи тонн и достигает 40 метров в высоту. Грузоподъемность крана составляет 32 тонны, что увеличивает скорость погрузки до пяти коксовозов в час, отмечается в релизе. Кроме того, механизм оснащен современными системами управления и контроля параметров – от температуры подшипников до уровня смазки в редукторах, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание, минимизируя риски незапланированных остановок, следует из сообщения. "Евраз НТМК" - один из крупнейших в России металлургических комбинатов с полным производственным циклом, включающим коксохимическое, доменное и конвертерное производства и ряд сталепрокатных цехов. Железорудной базой служит Качканарское месторождение титано-магнетитовых руд, расположенное в 140 километрах от Нижнего Тагила. Разработку предприятия ведет еще одно предприятие "Евраза" - "Евраз КГОК".

