В ГД предложили организовать консультации по финграмотности для пенсионеров

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил организовать для пенсионеров обязательные консультации по финансовой грамотности, особенно в ходе оформления кредита или займа. "Мы настаиваем на обязательных консультациях по финансовой грамотности для пожилых граждан, особенно в ходе оформления кредита или займа. Сегодня именно пенсионеры попадают в финансовые ловушки. Не наблюдать со стороны, а защищать! Более того. Хищение средств у пожилого человека всегда и везде считать отягчающим обстоятельством. Так мы считаем в ЛДПР, поэтому в конце прошлого года внесли соответствующий законопроект", - сказал Слуцкий в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы. Парламентарий добавил, что для того, чтобы пожилые люди реже "попадали в кредитную кабалу", следует развивать государственные беспроцентные ссуды для пенсионеров на неотложные нужды - лечение, ремонт жилья и экстренные бытовые расходы. "Осторожней надо быть с образом жизни и привычками пенсионеров. Онлайн-технологии не должны быть единственным доступом к государству. Здесь не должно быть насилия, поэтому для желающих должен быть вариант офлайн-дублирования государственных услуг. Запись к врачу, приём заявлений в пенсионные органы, суды - всё это должно быть доступно не только через смартфон и приложение, но и в живом, понятном формате", - отметил он.

