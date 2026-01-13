В ГД предложили организовать консультации по финграмотности для пенсионеров

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
финансы, банки, леонид слуцкий, лдпр, госдума, россия
Финансы, Банки, Леонид Слуцкий, ЛДПР, Госдума, РОССИЯ
14:52 13.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПожилая женщина
Пожилая женщина - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Пожилая женщина. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил организовать для пенсионеров обязательные консультации по финансовой грамотности, особенно в ходе оформления кредита или займа.
"Мы настаиваем на обязательных консультациях по финансовой грамотности для пожилых граждан, особенно в ходе оформления кредита или займа. Сегодня именно пенсионеры попадают в финансовые ловушки. Не наблюдать со стороны, а защищать! Более того. Хищение средств у пожилого человека всегда и везде считать отягчающим обстоятельством. Так мы считаем в ЛДПР, поэтому в конце прошлого года внесли соответствующий законопроект", - сказал Слуцкий в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.
Парламентарий добавил, что для того, чтобы пожилые люди реже "попадали в кредитную кабалу", следует развивать государственные беспроцентные ссуды для пенсионеров на неотложные нужды - лечение, ремонт жилья и экстренные бытовые расходы.
"Осторожней надо быть с образом жизни и привычками пенсионеров. Онлайн-технологии не должны быть единственным доступом к государству. Здесь не должно быть насилия, поэтому для желающих должен быть вариант офлайн-дублирования государственных услуг. Запись к врачу, приём заявлений в пенсионные органы, суды - всё это должно быть доступно не только через смартфон и приложение, но и в живом, понятном формате", - отметил он.
 
ФинансыБанкиЛеонид СлуцкийЛДПРГосдумаРОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала