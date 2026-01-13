https://1prime.ru/20260113/finlyandiya-866411436.html
"Никто не верил": Финляндия стала худшей в ЕС из-за России
"Никто не верил": Финляндия стала худшей в ЕС из-за России - 13.01.2026
"Никто не верил": Финляндия стала худшей в ЕС из-за России
Самая высокая безработица в ЕС — таков результат разрыва Хельсинки с Москвой. Есть и другие факторы. Что происходит в Суоми — в материале Прайм. | 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв —ПРАЙМ, Светлана Медведева. Самая высокая безработица в ЕС — таков результат разрыва Хельсинки с Москвой. Есть и другие факторы. Что происходит в Суоми — в материале Прайм.Во главе антирейтингаВ ноябре — 10,6%, худший показатель с 2009-го. У прежнего "лидера", Испании, — 10,4%.Это указывает на плачевное состояние финской экономики, констатирует издание Yle."Никто бы не хотел видеть такие цифры, и уж точно никто из нас в это не верил", — признался премьер-министр Петтери Орпо.Yleуказывает и на приток трудовых мигрантов. Но рабочих мест все меньше.По словам Орпо, правительство пытается решить эту проблему."Я не хочу сдаваться, хочу продолжать реформы, искать новые пути достижения роста и улучшения ситуации с занятостью", — подчеркивает он.Пока же в стране бум банкротств. К концу ноября заявление подали 3019 компаний. Это рекорд с начала нулевых.Ударили бумерангомКлючевая причина всплеска безработицы — экономический кризис из-за разрыва с Россией, говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Прекращение сотрудничества, присоединение к санкциям ударили по логистике, транспортным компаниям, загрузке портов, объясняет он."Финских перевозчиков отрезали от российского рынка, что негативно сказалось на занятости", — уточняет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов.Отказ от относительно дешевых российских энергоносителей снизил конкурентоспособность.Расторжение в одностороннем порядке контракта с Росатомом на строительство АЭС Ханхикиви лишило страну нескольких тысяч рабочих мест, добавляет эксперт.Еще один тяжелый удар — потеря российских туристов, отмечает Зайнуллин. Падение турпотока обернулось банкротствами в ресторанном, гостиничном бизнесе, сфере услуг."Экономика почти не создает новых рабочих мест. Инвестиции замедлились, строительство и промышленность сократились, компании стали осторожнее. Все это, разумеется, сказалось на рынке труда", — говорит доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета "Синергия" Кирилл Щербаков.Ограничивает активностьВысокая безработица ослабляет внутренний спрос, поскольку домохозяйства снижают расходы. Это, в свою очередь, давит на бизнес и ограничивает экономическую активность."Государству приходится увеличивать социальные выплаты, а налоговые поступления падают. Кроме того, часть рабочей силы не используется, что замедляет экономику и увеличивает нагрузку на бюджет в долгосрочной перспективе", — объясняет Щербаков.Ситуацию обостряют противоречия между коренным населением и трудовыми мигрантами, добавляет Данилов.Решительные мерыСнизить безработицу можно. Но для этого, по словам Щербакова, требуется восстановление экономического роста и инвестиционной активности. Без новых рабочих мест давление на рынок труда сохранится. Важно и ускорение интеграции мигрантов в общество через изучение языка, признание квалификаций и программы переподготовки."Дополнительно необходимо помогать безработным переходить в те отрасли, где сохраняется спрос на сотрудников, прежде всего в сфере услуг, технологиях и социальной инфраструктуре. Эти меры способны постепенно стабилизировать ситуацию даже при умеренных темпах роста экономики", — подчеркивает Щербаков.Данилов же считает приоритетом снятие санкций с России, открытие границы и отмену визовых ограничений.По мнению Зайнуллина, если Финляндия не поменяет политику, ситуация продолжит деградировать. Запас прочности бизнеса будет исчерпан, и экономический кризис закончится экономическим крахом.
