"Никто не верил": Финляндия стала худшей в ЕС из-за России - 13.01.2026
"Никто не верил": Финляндия стала худшей в ЕС из-за России
Самая высокая безработица в ЕС — таков результат разрыва Хельсинки с Москвой. Есть и другие факторы. Что происходит в Суоми — в материале Прайм. | 13.01.2026
2026-01-13T07:07+0300
2026-01-13T07:07+0300
статья
мировая экономика
общество
хельсинки
москва
финляндия
сергей зайнуллин
ес
рудн
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 13 янв —ПРАЙМ, Светлана Медведева. Самая высокая безработица в ЕС — таков результат разрыва Хельсинки с Москвой. Есть и другие факторы. Что происходит в Суоми — в материале Прайм.Во главе антирейтингаВ ноябре — 10,6%, худший показатель с 2009-го. У прежнего "лидера", Испании, — 10,4%.Это указывает на плачевное состояние финской экономики, констатирует издание Yle."Никто бы не хотел видеть такие цифры, и уж точно никто из нас в это не верил", — признался премьер-министр Петтери Орпо.Yleуказывает и на приток трудовых мигрантов. Но рабочих мест все меньше.По словам Орпо, правительство пытается решить эту проблему."Я не хочу сдаваться, хочу продолжать реформы, искать новые пути достижения роста и улучшения ситуации с занятостью", — подчеркивает он.Пока же в стране бум банкротств. К концу ноября заявление подали 3019 компаний. Это рекорд с начала нулевых.Ударили бумерангомКлючевая причина всплеска безработицы — экономический кризис из-за разрыва с Россией, говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Прекращение сотрудничества, присоединение к санкциям ударили по логистике, транспортным компаниям, загрузке портов, объясняет он."Финских перевозчиков отрезали от российского рынка, что негативно сказалось на занятости", — уточняет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов.Отказ от относительно дешевых российских энергоносителей снизил конкурентоспособность.Расторжение в одностороннем порядке контракта с Росатомом на строительство АЭС Ханхикиви лишило страну нескольких тысяч рабочих мест, добавляет эксперт.Еще один тяжелый удар — потеря российских туристов, отмечает Зайнуллин. Падение турпотока обернулось банкротствами в ресторанном, гостиничном бизнесе, сфере услуг."Экономика почти не создает новых рабочих мест. Инвестиции замедлились, строительство и промышленность сократились, компании стали осторожнее. Все это, разумеется, сказалось на рынке труда", — говорит доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета "Синергия" Кирилл Щербаков.Ограничивает активностьВысокая безработица ослабляет внутренний спрос, поскольку домохозяйства снижают расходы. Это, в свою очередь, давит на бизнес и ограничивает экономическую активность."Государству приходится увеличивать социальные выплаты, а налоговые поступления падают. Кроме того, часть рабочей силы не используется, что замедляет экономику и увеличивает нагрузку на бюджет в долгосрочной перспективе", — объясняет Щербаков.Ситуацию обостряют противоречия между коренным населением и трудовыми мигрантами, добавляет Данилов.Решительные мерыСнизить безработицу можно. Но для этого, по словам Щербакова, требуется восстановление экономического роста и инвестиционной активности. Без новых рабочих мест давление на рынок труда сохранится. Важно и ускорение интеграции мигрантов в общество через изучение языка, признание квалификаций и программы переподготовки."Дополнительно необходимо помогать безработным переходить в те отрасли, где сохраняется спрос на сотрудников, прежде всего в сфере услуг, технологиях и социальной инфраструктуре. Эти меры способны постепенно стабилизировать ситуацию даже при умеренных темпах роста экономики", — подчеркивает Щербаков.Данилов же считает приоритетом снятие санкций с России, открытие границы и отмену визовых ограничений.По мнению Зайнуллина, если Финляндия не поменяет политику, ситуация продолжит деградировать. Запас прочности бизнеса будет исчерпан, и экономический кризис закончится экономическим крахом.
"Никто не верил": Финляндия стала худшей в ЕС из-за России

Щербаков: экономика Финляндии почти не создавала новых рабочих мест

МОСКВА, 13 янв —ПРАЙМ, Светлана Медведева. Самая высокая безработица в ЕС — таков результат разрыва Хельсинки с Москвой. Есть и другие факторы. Что происходит в Суоми — в материале Прайм.

Во главе антирейтинга

В ноябре — 10,6%, худший показатель с 2009-го. У прежнего "лидера", Испании, — 10,4%.
Это указывает на плачевное состояние финской экономики, констатирует издание Yle.
"Никто бы не хотел видеть такие цифры, и уж точно никто из нас в это не верил", — признался премьер-министр Петтери Орпо.
Yleуказывает и на приток трудовых мигрантов. Но рабочих мест все меньше.
По словам Орпо, правительство пытается решить эту проблему.
"Я не хочу сдаваться, хочу продолжать реформы, искать новые пути достижения роста и улучшения ситуации с занятостью", — подчеркивает он.
Пока же в стране бум банкротств. К концу ноября заявление подали 3019 компаний. Это рекорд с начала нулевых.

Ударили бумерангом

Ключевая причина всплеска безработицы — экономический кризис из-за разрыва с Россией, говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
Прекращение сотрудничества, присоединение к санкциям ударили по логистике, транспортным компаниям, загрузке портов, объясняет он.
"Финских перевозчиков отрезали от российского рынка, что негативно сказалось на занятости", — уточняет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов.
Отказ от относительно дешевых российских энергоносителей снизил конкурентоспособность.
Расторжение в одностороннем порядке контракта с Росатомом на строительство АЭС Ханхикиви лишило страну нескольких тысяч рабочих мест, добавляет эксперт.
Еще один тяжелый удар — потеря российских туристов, отмечает Зайнуллин. Падение турпотока обернулось банкротствами в ресторанном, гостиничном бизнесе, сфере услуг.
"Экономика почти не создает новых рабочих мест. Инвестиции замедлились, строительство и промышленность сократились, компании стали осторожнее. Все это, разумеется, сказалось на рынке труда", — говорит доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета "Синергия" Кирилл Щербаков.
Ограничивает активность

Высокая безработица ослабляет внутренний спрос, поскольку домохозяйства снижают расходы. Это, в свою очередь, давит на бизнес и ограничивает экономическую активность.
"Государству приходится увеличивать социальные выплаты, а налоговые поступления падают. Кроме того, часть рабочей силы не используется, что замедляет экономику и увеличивает нагрузку на бюджет в долгосрочной перспективе", — объясняет Щербаков.
Ситуацию обостряют противоречия между коренным населением и трудовыми мигрантами, добавляет Данилов.

Решительные меры

Снизить безработицу можно. Но для этого, по словам Щербакова, требуется восстановление экономического роста и инвестиционной активности. Без новых рабочих мест давление на рынок труда сохранится. Важно и ускорение интеграции мигрантов в общество через изучение языка, признание квалификаций и программы переподготовки.
"Дополнительно необходимо помогать безработным переходить в те отрасли, где сохраняется спрос на сотрудников, прежде всего в сфере услуг, технологиях и социальной инфраструктуре. Эти меры способны постепенно стабилизировать ситуацию даже при умеренных темпах роста экономики", — подчеркивает Щербаков.
Данилов же считает приоритетом снятие санкций с России, открытие границы и отмену визовых ограничений.
По мнению Зайнуллина, если Финляндия не поменяет политику, ситуация продолжит деградировать. Запас прочности бизнеса будет исчерпан, и экономический кризис закончится экономическим крахом.
Мировая экономика, Общество, Хельсинки, МОСКВА, ФИНЛЯНДИЯ, Сергей Зайнуллин, ЕС, РУДН, Росатом
 
 
