"Положит конец": во Франции ужаснулись новому плану фон дер Ляйен - 13.01.2026
"Положит конец": во Франции ужаснулись новому плану фон дер Ляйен
"Положит конец": во Франции ужаснулись новому плану фон дер Ляйен - 13.01.2026, ПРАЙМ
"Положит конец": во Франции ужаснулись новому плану фон дер Ляйен
Руководитель правой французской партии "Патриоты", Флориан Филиппо, заявил в своем YouTube-канале, что предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T06:00+0300
2026-01-13T06:00+0300
мировая экономика
общество
гренландия
украина
сша
урсула фон дер ляйен
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82644/41/826444134_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c316399ef943e629442286cfab956d5d.jpg
МОСКВА, 13 января — ПРАЙМ. Руководитель правой французской партии "Патриоты", Флориан Филиппо, заявил в своем YouTube-канале, что предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план по созданию европейской армии якобы для военной независимости и защиты Гренландии, на самом деле служит интересам Украины. "Когда она (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) упоминает Гренландию, то подразумевает Украину, используя Гренландию как предлог для защиты от якобы российской угрозы. Это легко читается между строк, но явно не положит конец конфликту", — заявил он. По словам Филиппо, усилия, предпринимаемые фон дер Ляйен и еврокомиссаром по обороне и космосу Андрюсом Кубилюсом, направленные на объединение ЕС через создание единой армии, окажутся бесполезными в случае открытой агрессии из Соединенных Штатов. "Нам остается лишь заключать правильные союзы и думать о своих решениях в случаях конфликта, иначе все будет кончено", — подытожил он.В понедельник еврокомиссар Андрюс Кубилюс подтвердил, что в ЕС подчеркивают необходимость создания постоянной европейской армии численностью 100 тысяч человек, учитывая последние заявления США по Гренландии, демонстрирующие, что Брюссель должен укреплять свою военную независимость. 19 марта Еврокомиссия представила обновленную оборонную стратегию, ранее именуемую "Перевооружение Европы", а затем переименованную в "Готовность 2030" по просьбе некоторых стран Евросоюза. Стратегия предусматривает инвестиции порядка 800 миллиардов евро на протяжении четырех лет. Основная часть средств, около 650 миллиардов евро, будет получена из бюджетов европейских стран, тогда как оставшиеся 150 миллиардов привлекут через кредиты. Еврокомиссия также предложила бюджетные льготы и перенаправление части средств, выделенных на развитие регионов, на военные нужды. Кроме того, "Готовность 2030" подразумевает увеличение расходов на оборону стран ЕС до 1,5% ВВП. Россия в последние годы неоднократно отмечает активизацию деятельности НАТО на западных границах. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью "сдерживания российской агрессии". Российские власти выразили обеспокоенность ростом военной активности блока в Европе, подчеркивая, что Москва не угрожает, но будет внимательно наблюдать за действиями, представляющими потенциальную угрозу ее интересам.
06:00 13.01.2026
 
"Положит конец": во Франции ужаснулись новому плану фон дер Ляйен

Филиппо: ЕС хочет собрать войска ради помощи Киеву, а не из-за Гренландии

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже
Здание Бурбонского дворца в Париже - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Здание Бурбонского дворца в Париже. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 января — ПРАЙМ. Руководитель правой французской партии "Патриоты", Флориан Филиппо, заявил в своем YouTube-канале, что предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план по созданию европейской армии якобы для военной независимости и защиты Гренландии, на самом деле служит интересам Украины.
"Когда она (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) упоминает Гренландию, то подразумевает Украину, используя Гренландию как предлог для защиты от якобы российской угрозы. Это легко читается между строк, но явно не положит конец конфликту", — заявил он.
По словам Филиппо, усилия, предпринимаемые фон дер Ляйен и еврокомиссаром по обороне и космосу Андрюсом Кубилюсом, направленные на объединение ЕС через создание единой армии, окажутся бесполезными в случае открытой агрессии из Соединенных Штатов.
"Нам остается лишь заключать правильные союзы и думать о своих решениях в случаях конфликта, иначе все будет кончено", — подытожил он.
В понедельник еврокомиссар Андрюс Кубилюс подтвердил, что в ЕС подчеркивают необходимость создания постоянной европейской армии численностью 100 тысяч человек, учитывая последние заявления США по Гренландии, демонстрирующие, что Брюссель должен укреплять свою военную независимость.
19 марта Еврокомиссия представила обновленную оборонную стратегию, ранее именуемую "Перевооружение Европы", а затем переименованную в "Готовность 2030" по просьбе некоторых стран Евросоюза. Стратегия предусматривает инвестиции порядка 800 миллиардов евро на протяжении четырех лет.
Основная часть средств, около 650 миллиардов евро, будет получена из бюджетов европейских стран, тогда как оставшиеся 150 миллиардов привлекут через кредиты. Еврокомиссия также предложила бюджетные льготы и перенаправление части средств, выделенных на развитие регионов, на военные нужды. Кроме того, "Готовность 2030" подразумевает увеличение расходов на оборону стран ЕС до 1,5% ВВП.
Россия в последние годы неоднократно отмечает активизацию деятельности НАТО на западных границах. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью "сдерживания российской агрессии". Российские власти выразили обеспокоенность ростом военной активности блока в Европе, подчеркивая, что Москва не угрожает, но будет внимательно наблюдать за действиями, представляющими потенциальную угрозу ее интересам.
