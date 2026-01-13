https://1prime.ru/20260113/frs-866456866.html

Трамп надеется, что Пауэлл вскоре покинет пост главы ФРС

2026-01-13T22:34+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

джером пауэлл

ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что надеется, что глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, которого он назвал плохим во многих отношениях, вскоре покинет свой пост. "У нас плохой председатель ФРС. Он плох во многих отношениях.... Он либо не знает, что делает, либо все гораздо хуже. Так что я надеюсь, что его не будет на посту где-то в течение нескольких следующих недель", - заявил Трамп журналистам.

сша

2026

мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл