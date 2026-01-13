https://1prime.ru/20260113/frs-866456866.html
Трамп надеется, что Пауэлл вскоре покинет пост главы ФРС
2026-01-13T22:34+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/08/841370836_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5cf2d0ecaaf56c3091bf44b74ed79baf.jpg
ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что надеется, что глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, которого он назвал плохим во многих отношениях, вскоре покинет свой пост. "У нас плохой председатель ФРС. Он плох во многих отношениях.... Он либо не знает, что делает, либо все гораздо хуже. Так что я надеюсь, что его не будет на посту где-то в течение нескольких следующих недель", - заявил Трамп журналистам.
сша
