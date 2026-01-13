Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп надеется, что Пауэлл вскоре покинет пост главы ФРС - 13.01.2026
Трамп надеется, что Пауэлл вскоре покинет пост главы ФРС
Трамп надеется, что Пауэлл вскоре покинет пост главы ФРС - 13.01.2026, ПРАЙМ
Трамп надеется, что Пауэлл вскоре покинет пост главы ФРС
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что надеется, что глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, которого он назвал плохим во многих... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T22:34+0300
2026-01-13T22:34+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/08/841370836_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5cf2d0ecaaf56c3091bf44b74ed79baf.jpg
ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что надеется, что глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, которого он назвал плохим во многих отношениях, вскоре покинет свой пост. "У нас плохой председатель ФРС. Он плох во многих отношениях.... Он либо не знает, что делает, либо все гораздо хуже. Так что я надеюсь, что его не будет на посту где-то в течение нескольких следующих недель", - заявил Трамп журналистам.
сша
мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
22:34 13.01.2026
 
Трамп надеется, что Пауэлл вскоре покинет пост главы ФРС

Президент США Трамп надеется, что глава ФРС Пауэлл вскоре покинет свой пост

Джером Пауэлл
Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Джером Пауэлл. Архивное фото
© Фото : Federal Reserve
ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что надеется, что глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, которого он назвал плохим во многих отношениях, вскоре покинет свой пост.
"У нас плохой председатель ФРС. Он плох во многих отношениях.... Он либо не знает, что делает, либо все гораздо хуже. Так что я надеюсь, что его не будет на посту где-то в течение нескольких следующих недель", - заявил Трамп журналистам.
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
 
 
