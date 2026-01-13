https://1prime.ru/20260113/fssp-866422633.html

ФССП назвала возраст злостного неплательщика штрафов ГАИ

ФССП назвала возраст злостного неплательщика штрафов ГАИ - 13.01.2026, ПРАЙМ

ФССП назвала возраст злостного неплательщика штрафов ГАИ

13.01.2026

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Среднестатистическим злостным неплательщиком штрафов ГАИ в России является мужчина от 30 до 50 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП). "Среднестатистическим должником – неплательщиком штрафов ГИБДД, по исполнительным производствам, находящимся на принудительном исполнении, является мужчина в возрасте от 30 до 50 лет", - сообщили в ведомстве. Ранее в пресс-службе рассказали, что за 11 месяцев прошлого года с россиян принудительно взыскали долги по штрафам ГАИ на 14 миллиардов рублей.

