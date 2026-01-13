Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФССП назвала возраст злостного неплательщика штрафов ГАИ - 13.01.2026, ПРАЙМ
ФССП назвала возраст злостного неплательщика штрафов ГАИ
ФССП назвала возраст злостного неплательщика штрафов ГАИ - 13.01.2026, ПРАЙМ
ФССП назвала возраст злостного неплательщика штрафов ГАИ
Среднестатистическим злостным неплательщиком штрафов ГАИ в России является мужчина от 30 до 50 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T02:43+0300
2026-01-13T02:43+0300
общество
россия
финансы
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Среднестатистическим злостным неплательщиком штрафов ГАИ в России является мужчина от 30 до 50 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП). "Среднестатистическим должником – неплательщиком штрафов ГИБДД, по исполнительным производствам, находящимся на принудительном исполнении, является мужчина в возрасте от 30 до 50 лет", - сообщили в ведомстве. Ранее в пресс-службе рассказали, что за 11 месяцев прошлого года с россиян принудительно взыскали долги по штрафам ГАИ на 14 миллиардов рублей.
общество , россия, финансы
Общество , РОССИЯ, Финансы
02:43 13.01.2026
 
ФССП назвала возраст злостного неплательщика штрафов ГАИ

ФССП: неплательщиком штрафов ГАИ в России является мужчина от 30 до 50 лет

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Среднестатистическим злостным неплательщиком штрафов ГАИ в России является мужчина от 30 до 50 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
"Среднестатистическим должником – неплательщиком штрафов ГИБДД, по исполнительным производствам, находящимся на принудительном исполнении, является мужчина в возрасте от 30 до 50 лет", - сообщили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе рассказали, что за 11 месяцев прошлого года с россиян принудительно взыскали долги по штрафам ГАИ на 14 миллиардов рублей.
 
ОбществоРОССИЯФинансы
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Чаты
Заголовок открываемого материала