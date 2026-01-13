https://1prime.ru/20260113/fssp-866422633.html
ФССП назвала возраст злостного неплательщика штрафов ГАИ
ФССП назвала возраст злостного неплательщика штрафов ГАИ - 13.01.2026, ПРАЙМ
ФССП назвала возраст злостного неплательщика штрафов ГАИ
Среднестатистическим злостным неплательщиком штрафов ГАИ в России является мужчина от 30 до 50 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T02:43+0300
2026-01-13T02:43+0300
2026-01-13T02:43+0300
общество
россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866422633.jpg?1768261422
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Среднестатистическим злостным неплательщиком штрафов ГАИ в России является мужчина от 30 до 50 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
"Среднестатистическим должником – неплательщиком штрафов ГИБДД, по исполнительным производствам, находящимся на принудительном исполнении, является мужчина в возрасте от 30 до 50 лет", - сообщили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе рассказали, что за 11 месяцев прошлого года с россиян принудительно взыскали долги по штрафам ГАИ на 14 миллиардов рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, финансы
Общество , РОССИЯ, Финансы
ФССП назвала возраст злостного неплательщика штрафов ГАИ
ФССП: неплательщиком штрафов ГАИ в России является мужчина от 30 до 50 лет
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Среднестатистическим злостным неплательщиком штрафов ГАИ в России является мужчина от 30 до 50 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
"Среднестатистическим должником – неплательщиком штрафов ГИБДД, по исполнительным производствам, находящимся на принудительном исполнении, является мужчина в возрасте от 30 до 50 лет", - сообщили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе рассказали, что за 11 месяцев прошлого года с россиян принудительно взыскали долги по штрафам ГАИ на 14 миллиардов рублей.